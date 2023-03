S04 U19: So beurteilt Elgert die Chancen auf die Endrunde

Am letzten Spieltag hat Schalke 04 noch die Möglichkeit, in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. So beurteilt Schalkes Erfolgstrainer Norbert Elgert die Chancen.

Am kommenden Samstag (11. März, 13 Uhr) steigt der Showdown um die Meisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga West und um die beiden begehrten Plätze, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft berechtigen.

Das Gute: Nach dem 3:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen ist der FC Schalke 04 noch mitten im Geschäft. Das Schlechte: Selbst in der Hand hat es die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert nicht mehr.

Aktuell stellt sich die Situation so dar: Tabellenführer ist das bislang ungeschlagene Borussia Dortmund mit einem Punkt Vorsprung vor dem 1. FC Köln und drei Punkten vor dem S04. Gewinnt Schalke sein Spiel bei Borussia Mönchengladbach kommt es also darauf, was die beiden anderen Teams machen. Verliert der BVB bei Bayer Leverkusen – oder spielt der 1. FC Köln beim Tabellenletzten und bereits lange abgestiegenen VfB 03 Hilden höchstens Unentschieden, kämen die Schalker ins Halbfinale, da sie von allen drei Vereinen das beste Torverhältnis haben.

RevierSport hat mit Schalkes Erfolgstrainer Norbert Elgert nach dem Sieg gegen Oberhausen über die bisherige Saison und den spannenden letzten Spieltag gesprochen: „Wir müssen unser Ding machen. Aber wenn wir so auftreten, wie in der ersten Halbzeit, dann würde das nicht reichen.“





Ob es dann doch noch zu einem Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft reicht, werde man dann sehen. „Wir spielen eine wirklich gute Saison, ob es eine sehr gute wird, werden wir nächste Woche und im DFB-Pokal-Halbfinale sehen. Und wenn die beiden da oben etwas mehr punkten, als wir, dann haben sie es auch verdient“, erklärte Elgert. „Wenn wir doch noch dahin kommen sollten, hätten wir es auch verdient. Alles gut. Wir stehen da, wo viele gerne stehen würden.“

S04: Yusufu – Anubodem (46. Hansen), Barthel, Becker, Gyamfi – Grüger (46. Kojic), Hadzha – Tonye (46. Ferreira), Meisel, Osmani (67. Buczkowski)– Topp. Yusufu – Anubodem (46. Hansen), Barthel, Becker, Gyamfi – Grüger (46. Kojic), Hadzha – Tonye (46. Ferreira), Meisel, Osmani (67. Buczkowski)– Topp. RWO: Lenuweit – Dier, Matthes, Harbering. Hot – Yalcin, Terzi (72. Sancarbarlaz) – Mulamba, Özat, Twumasi (81. Gorden Raul) – Symalla (62. Geisler). Tore: 1:0 Becker (53.), 2:0 Kojic (82.), 3:0 Buczkowski (90.). Schiedsrichter: Tom Rösler. Zuschauer: 150.

Aus der Ruhe bringt ihn die Tabellenkonstellation auf jeden Fall nicht. „Verrückt machen tun wir uns nicht. Wir sind auch im DFB-Pokal noch im Halbfinale. Und die Mannschaften, die da mit uns um diese Plätze konkurrieren, die sind verdammt gut. Wir aber auch.“

Dafür hat Elgert auch schon zu viel erlebt. Er weiß: „Und wenn es dann so kommen sollte, dann haben wir es einfach im Spiel gegen Düsseldorf, wo die Jungs ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber zu viele Chancen haben liegen lassen, und zuhause gegen Leverkusen mit dem Elfmeter, den wir am Schluss hatten, liegen lassen.“ Auch bei der Niederlage in Köln habe man punkten können.

Aber es wäre auch nicht das erste Mal, wenn der S04 am letzten Spieltag doch noch auf einen der begehrten Plätze springen würde. „Die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Es gibt keine Mannschaft, die man mal einfach so hoch schlägst. Das kann mal passieren, dass du mal hoch gewinnst. Aber ob du in Hilden spielst, oder gegen RWO oder RWE, die sind alle gut“, sagte Elgert. Das habe auch Oberhausen gegen sein Team gezeigt.

Also warum sollte nicht auch Hilden eine Überraschung gegen Köln gelingen. Und sollte es doch nichts werden mit dem Einzug in die Endrunde hat Schalke ja immer noch das Spiel am ersten Aprilwochenende gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Hinterhand.