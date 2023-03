U19-Bundesliga West: MSV hält mit spätem Sieg die Klasse, Bochum siegt spektakulär bei RWE

Im Tabellenkeller der A-Junioren Bundesliga West sind die nächsten Entscheidungen gefallen. Der MSV Duisburg darf jubeln, Rot-Weiß Oberhausen steigt ab.

Vorletzter Spieltag in der A-Junioren Bundesliga West. Für die U19 vom MSV Duisburg sollte gegen den VfB Hilden der Klassenerhalt perfekt gemacht werden.

Aber das bereits abgestiegene Schlusslicht machte es dem MSV nicht leicht – im Gegenteil, denn zur Halbzeit führte der Gast. Nach knapp einer Stunde konnten die Zebras dann aber erstmals über den Ausgleich jubeln. In der Schlussphase drehte die Mannschaft von Engin Vural die Partie und sicherte sich mit dem 2:1 (0:1) den vorzeitigen Klassenerhalt.

Rot-Weiss Essen musste indes auf seiner Abschiedstour die nächste Niederlage hinnehmen. Die bereits abgestiegenen Essener kassierten gegen den VfL Bochum ein 3:4 (0:2). Dem VfL ist der Klassenerhalt damit praktisch nicht mehr zu nehmen.

Zu Beginn verkaufte sich RWE nicht schlecht, auch wenn der VfL ein leichtes Chancenplus verzeichnen konnte. Das erste Bochumer Tor fiel dann per Standard: Luca Fava zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert und unhaltbar zum verdienten Bochumer 1:0 in den Kasten (35.). Und der Gast erhöhte noch vor dem Seitenwechsel. In Minute 43 traf Mats Pannewig aus der Drehung – 2:0 VfL zur Halbzeit.

Mats Brune verkürzte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 1:2, doch die Bochumer Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später stellte Leon Tasov den alten Abstand wieder her (49.), Artur Golubytskij (74.) machte den vierten Bochumer Treffer. Ben Heuser (80.) und Brunes zweiter Treffer per Elfmeter (84.) brachten RWE noch ran, am Ende blieb es aber bei der zehnten Saisonniederlage für Essen.

Für Rot-Weiß Oberhausen ist der Abstieg aus der A-Junioren Bundesliga hingegen beschlossene Sache. Bei Schalke 04 hätten die Kleeblätter einen Sieg gebraucht, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Nach einer torlosen ersten Hälfte waren es die Knappen, die in Führung gingen. Vitalie Becker traf per Freistoß herrlich in den Winkel (53.). In der Schlussphase erhöhten Semin Kojic (83.) und Philip Buczkowski (90.) auf 3:0 und wahrten S04 die Chancen auf die Playoffs.

Der Bonner SC unterlag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 und muss somit absteigen, unabhängig vom Ergebnis zwischen Preußen Münster und dem SC Verl (Sonntag, 5. März, 13 Uhr).