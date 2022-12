U19-Bundesliga: Erste Abstiegsentscheidung? Das bringt der letzte Spieltag des Jahres

In der U19-Bundesliga steht der elfte und damit letzte Spieltag des Jahres an. So ist die Ausgangslage vor dem Jahresabschluss.

Jahresabschluss in der U19-Bundesliga West! Nach einer zweiwöchigen Pause steht an diesem Wochenende der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Danach ruht der Ball für über zweieinhalb Monate, ehe die letzten vier Spieltage anstehen. Zwei Drittel der Saison sind bereits vorüber, schließlich wird nur eine Einfachrunde mit 15 Spieltagen ausgespielt. Eine erste Entscheidung über den Abstieg könnte sogar schon an diesem Wochenende fallen. Denn Überraschungsaufsteiger VfB Hilden liegt abgeschlagen am Tabellenende. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Heißt: Gehen die Hildener im Heimspiel gegen den Bonner SC leer aus, während Viktoria Köln gewinnt und der SC Verl sowie der SC Paderborn mindestens einen Punkt holen, wäre das rettende Ufer theoretisch nicht mehr zu erreichen. Doch selbst wenn dieser Fall nicht eintritt, dürfte klar sein, dass der Weg des noch sieglosen VfB zurück in die Niederrheinliga führt - was im Verein sicher nicht für Frust sorgt. Immerhin war allein der Aufstieg eine Sensation. Zudem verkauften sich die A-Junioren bisher teuer, zeigten starke Leistungen gegen Topteams wie den BVB (1:2) oder Schalke (1:2). Rot-Weiss Essen in Abstiegsgefahr Da würde der Absturz in die Niederrheinliga Rot-Weiss Essen schon härter treffen. RWE findet nach der starken Vorsaison einfach nicht in die Spur, holte erst einen Sieg. Zuletzt gab es das enttäuschende 1:1 gegen Hilden. "Alle Spieler und auch Mitarbeiter sind sich aber der Situation bewusst und glauben daran, dass wir das Ruder noch rumreißen können", sagte NLZ-Chef Christian Flüthmann zuletzt. Dafür dürfte ein Sieg aber fast schon Pflicht sein, wenn RWE im letzten Spiel des Jahres beim SC Verl gastiert. Denn schon jetzt stehen die Essener sechs Punkte unter dem Strich. Kann Duisburg Hinrunde gegen Top-Team BVB veredeln? Derweil sorgt der MSV Duisburg in dieser Saison für positive Schlagzeilen. Die Zebras stehen auf dem vierten Platz und sind auf dem Weg, das beste Saisonergebnis ihrer Geschichte einzufahren (Platz sieben in 21/22). Im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund kann das Team von Engin Vural seine bislang starken Leistungen mit nur zwei Niederlagen vergolden. Gegen den BVB sind die Meidericher aber nur Außenseiter. Der amtierende deutsche Meister stellt schließlich die beste Defensive, ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen und steht unter Ergebnisdruck: Erstens, um den punktgleichen Tabellenführer 1. FC Köln (Heimspiel gegen Preußen Münster) nicht entkommen zu lassen. Und zweitens, um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt, gegen Verfolger Schalke zu verteidigen (zwei Punkte dahinter). Schalke lauert auf Patzer von Köln oder Dortmund Die Königsblauen lauern vor ihrem Duell mit dem SC Paderborn nämlich auf einen Ausrutscher des Top-Duos. Sie spielen ebenfalls eine starke Runde. Nur hat das offensivstärkste Team der Liga (28 Tore) seine beiden Niederlagen ausgerechnet gegen Köln und Dortmund kassiert. Ohne großen Ergebnisdruck können die Talente des VfL Bochum das Pflichtspieljahr 2022 beschließen. Die Mannschaft von Heiko Butscher belegt derzeit den siebten Tabellenplatz. In den Kampf um die beiden Endrundenplätze werden sie wohl nicht mehr eingreifen können. Und ein Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen am Wochenende dürfte letzte Zweifel am Ligaverbleib wegwischen. Bei RWO sieht das ganz anders aus: Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Kleeblätter zurück ins Geschäft gekämpft. Vor dem Spiel in Bochum stehen sie zwei Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz.

