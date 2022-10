U17: MSV Duisburg verliert gegen weiterhin ungeschlagene Gladbacher

Der MSV Duisburg musste sich am 9. Spieltag der U17-Bundesliga mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen geben und könnte morgen auf einen Abstiegsrang rutschen.

Der MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach sind als Teams Nummer drei und vier in den neunten Spieltag der U17-Bundesliga West gestartet. Bereits am Freitag setzte sich der 1. FC Köln zuhause mit 3:0 gegen den FC Hennef 05 durch. Gegen gut aufgelegte Gladbacher war für den MSV nichts zu holen.

Die Ausgangslage war vor der Partie klar. Nach einem mehr als eigenartigen Saisonstart hatten sich die Gladbacher vor der „Herbstpause“ endlich gefangen und schienen richtig gut in Form. Denn nach den vier Unentschieden in Serie zu Beginn der Saison gab es zuletzt Siege über Bayer 04 Leverkusen (2:1) und den VfL Bochum (2:0). Damit setzte sich das Team von Sascha Eickel mit zwei Spielen in der Hinterhand zumindest im Tabellenmittelfeld auf Platz acht fest und blickt weiter nach oben.

Gladbach geht früh in Führung

Ganz im Gegensatz zum MSV Duisburg, der eher in Richtung Abstiegsränge schauen muss. Zuletzt verschaffte Enoch Moussa seinem Team mit seinem Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen zumindest etwas Luft auf den ersten Abstiegsplatz zwölf. Mit dem Sieg im Rücken hätte der MSV den Vorsprung von zwei Punkten auf die Abstiegsränge also ausbauen können.

Doch die Gladbacher unterstrichen früh ihre gute Verfassung. Nach nur 15 Minuten brachte Seif Moustafa die Gäste in Führung. Doch der MSV blieb im Spiel und kam durch Mahmud Sahintürk zum Ausgleich vor der Pause (40.). Im zweiten Durchgang waren es aber erneut die Gäste aus Mönchengladbach, die die Führung übernahmen. Kilian Sauck vollendete einen Strafstoß gegen MSV-Keeper Fotios Adamidis zum 2:1. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Joshua Jong Estrada dann mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf.

MSV Duisburg: Adamidis – Gebes, Derbo, Moussa, Sadlek – Pepa (61. Benfer), Aldemir, Anhari (72. Kempken) – Durmus, Sahintürk (65. Synolakis), Gyamfi (72. Tsioutsioulitis) Adamidis – Gebes, Derbo, Moussa, Sadlek – Pepa (61. Benfer), Aldemir, Anhari (72. Kempken) – Durmus, Sahintürk (65. Synolakis), Gyamfi (72. Tsioutsioulitis) Borussia Mönchengladbach: Gutaj – Ferreira Zufelde, Dasbach, Khadraoui, Berko – Swider, Moustafa – Gregorec (78. Kökboyun), Sauck, Diallo (66. Jong Estrada) – Busch Garcia (45. Uwakhonye) Schiedsrichter: Fabian Kiehl Tore: 0:1 Moustafa (15.), 1:1 Sahintürk (40.), 1:2 Sauck (64.), 1:3 Jong Estrada (90.) Zuschauer: 120

Duisburg könnte morgen auf einen Abstiegsrang rutschen

Der MSV muss also auch am morgigen Sonntag gespannt nach unten schauen. Im schlimmsten Fall könnten die Duisburger bis auf Abstiegsrang 13 zurückfallen.

In der kommenden Woche kommt es für den MSV zum nächsten wegweisenden Spiel. Preußen Münster empfängt die Zebras (5. November, 11 Uhr). Der SC Preußen liegt vor der Partie am morgigen Sonntag gegen den VfL Bochum einen Punkt hinter den Meiderichern. Mit einem Sieg könnte sich das Team von Marc Auf dem Kamp Luft verschaffen. Verliert der MSV auch dieses Spiel wird es dagegen immer enger.