U17: BVB verschenkt 3:0-Führung, Schalke neuer Spitzenreiter

Der BVB hat in der U17-Bundesliga West einen sicher geglaubten Sieg hergeschenkt und die Spitze an den FC Schalke 04 abgegeben. Paris Brunner steht nach vier Spielen bei 14 Toren.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 3:3

Die unfassbare Rekordjagd von BVB-Sturmtalent Paris Brunner ging auch am vierten Spieltag nahtlos weiter. Mit einem lupenreinen Hattrick (seinem dritten in dieser Saison) machte der 16-Jährige früh eigentlich schon alles klar (5./15./40.). Damit steht Brunner nach vier Spielen bei unfassbaren 14 Saisontoren. Youssoufa Moukoko erzielte in der Saison 2018/19 46 Tore in 25 Spielen.

Doch nach der Pause lief für die Schwarz-Gelben nichts mehr zusammen. Alessandro Puzzo verkürzte zunächst auf 1:3 (69.). Kurz darauf flog der Kölner Keyhan Sancarbarlaz sogar noch mit Gelb-Rot vom Platz (77.). Doch die Kölner kämpften weiter und belohnten sich mit einem späten Doppelschlag durch Puzzo (88.) und Abdul Yilmaz (89.) tatsächlich noch mit einem Punkt. Die Kölner stecken damit weiter im Tabellenmittelfeld. Der BVB verliert die Tabellenführung an den Rivalen aus Schalke.

FC Schalke 04 - FC Hennef 05 4:0

Der FC Schalke 04 gibt sich in der U17-Bundesliga weiter keine Blöße. Im vierten Spiel setzte sich die Cinel-Elf souverän durch und hielt sogar zum vierten Mal die Null. Pierre Rogasik (8.) und Ben Berzen (13./35.) machten schon in der ersten Halbzeit alles klar. Jeremie Jann setzte im zweiten Durchgang den Schlusspunkt (55.). Mit zwölf Punkten und 13:0 Toren schieben sich die Knappen damit vorbei am BVB an die Tabellenspitze.

Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum 2:2

Eine packende erste Halbzeit beschert dem VfL Bochum den nächsten wichtigen Punkt. Bei der Fortuna aus Düsseldorf geriet die Elf von Simon Schuchert nach nur acht Minuten durch Karim Affo in Rückstand. Die Gäste schüttelten sich kurz und trafen durch Adrian Yanga Mboyo zum Ausgleich (20.). Kurz vor der Pause war es dann Noah Nikolaou, der die Fortunen wieder in Führung brachte (38.). Doch erneut hatte diese nur kurz Bestand. Jannis Hackmann stellte nach 41 Minuten auf 2:2. Damit hatten beide Teams ihr Pulver verschossen. Nach einer torlosen zweiten Hälfte blieb es bei der Punkteteilung,

Das Spiel des MSV Duisburg bei den Sportfreunden Siegen musste aufgrund einer Platzssperre in Siegen abgesagt werden. Preußen Münster und der SC Paderborn trennten sich mit 2:2. Fortuna Köln feierte den ersten Saisonsieg beim 3:1 über den SV Deutz 05. Das größte Ausrufezeichen des Spieltags setze aber Arminia Bielefeld. Mit einem beeindruckenden 7:1 über den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Bayer Leverkusen ziehen die Bielefelder mit dem BVB punktgleich.