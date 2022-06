ETB-Coach Czayka: "Wir werden uns den Aufstieg sichern"

Vor dem Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die U19-Bundesliga West zwischen dem ETB SW Essen und dem VfB Hilden zeigen sich beide Trainer optimistisch.

In der Qualifikation um den Aufstieg in die U19-Bundesliga West kommt es zwischen dem VfB Hilden und ETB Schwarz-Weiß Essen zu einem Entscheidungsspiel. Denn nach dem 1:0 für ETB im Hinspiel, ging das Rückspiel mit 2:1 an Hilden.

In dem hier gespielten Modus gab es nun aber nicht etwa den ETB als Sieger aufgrund des geschossenen Auswärtstores oder eine Verlängerung. Stattdessen kommt es zu einem Entscheidungsspiel auf der Platzanlage der SG Unterrath (Sonntag, 12. Juni, 11 Uhr).

Kritik an Modus, der sich über drei Wochen zieht

Ein Modus, der bei VfB Hilden-Trainer Philipp Schütz auf Kritik trifft: "Wenn ich ehrlich bin, wären wir mit dem normalen Modus mit Auswärtstorregel jetzt raus. So ist es für uns jetzt natürlich schön, grundsätzlich würde ich aber den klassischen Modus bevorzugen, sodass die Tore auch irgendwo zählen. Natürlich freuen wir uns jetzt, aber wir spielen jetzt drei Wochen lang eine Relegation. Das ist schon hart. Die Mannschaft, die aufsteigt, hat dann fast gar keine Pause und muss direkt in die Vorbereitung auf die neue Saison."

Am kommenden Sonntag kommt es dann also zum dritten, alles entscheidenden Spiel. Die Essener werden dann auf zwei Spieler verzichten müssen. Issa Allouche und Beslind Fazlija werden nicht zur Verfügung stehen, beide sahen im Rückspiel die Rote Karte. Aber es gibt auch gute Nachrichten vor dem Rückspiel, wie Trainer Dennis Czayka verrät: "Im Entscheidungsspiel werden wieder einige Stammspieler zurückkehren. Emre Ayan und Felix Drizinsky werden definitiv wieder dabei sein. Wir werden personell etwas aufrüsten können."

Beide Trainer haben Aufstieg voll im Visier

Ab Sommer wird Czayka dann das Traineramt bei der ersten Mannschaft des SC Velbert übernehmen. Der 39-Jährige ist optimistisch, dass er im letzten Spiel bei ETB das große Ziel Aufstieg erreicht: "Ich glaube alle, die beide Spiele gesehen haben, können schon sagen, dass wir auch den Gesamtsieg verdient hätten. Und deswegen werden wir uns am Sonntag in Unterrath auch den Aufstieg sichern."

Auch auf Seite der Hildener rund um Trainer Schütz herrscht großer Optimismus vor dem großen Finale: "Ich glaube, dass wir mit dem besseren Momentum in das nächste Spiel gehen. Es ist halt bitter, wenn man wie ETB quasi schon aufgestiegen ist und dann in letzter Minute so ein Ding reinkriegt. Aber wir werden unter der Woche gut arbeiten und alles raushauen, sodass wir nächste Woche den Aufstieg schaffen."