U19: Schalke folgt BVB ins Halbfinale - Revierderby im Endspiel winkt

Die U19 des FC Schalke 04 hat im Westfalenpokal das Halbfinale klar gemacht. Nimmt S04 auch die kommende Hürde, könnte im Endspiel der BVB warten.

Nach dem Aus im DFB- und Ligapokal können die A-Junioren des FC Schalke 04 im Westfalenpokal weiter auf den Titel hoffen. Am Mittwochabend lösten die Knappen das Ticket fürs Halbfinale. Mit 2:1 (1:1) setzte sich das Team von Norbert Elgert bei Ligakonkurrent Preußen Münster durch.

Leo Weichert hatte Schalke in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (21.) Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich, Noah Kloth traf per Strafstoß für Münster (45.+2), erzielte Evan Rotundo kurz nach Wiederanpfiff das 2:1 (53.). Dabei blieb es.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Revierderbys im Endspiel. Borussia Dortmund war bereits in der vergangenen Woche in die nächste Runde eingezogen. Dort trifft der BVB auf den Sieger der Partie zwischen dem SSV Buer und SV Rödinghausen und ist klarer Favorit. Schalke gastiert im Halbfinale bei Bundesliga-Abstiegskandidat Arminia Bielefeld. Mit Mühe setzte sich der DSC nach Elfmeterschießen gegen die klassentiefere TSG Sprockhövel durch.

Die Halbfinal-Partien werden am Mittwoch, 27. April (18.30 Uhr) ausgetragen. Das Endspiel steigt am 4. Mai.

Für S04 stehen zuvor die letzten Spieltage in der U19-Bundesliga West an. Als derzeitiger Tabellenzweiter können die Gelsenkirchener im Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstag (11 Uhr) weiter an der Endrunden-Teilnahme um die deutsche Meisterschaft arbeiten.

Die Ergebnisse des Viertelfinals

Borussia Dortmund - VfL Bochum 7:6 n. E.

Preußen Münster - Schalke 04 1:2

TSG Sprockhövel - Arminia Bielefeld 7:8 n. E.

SSV Buer - SV Rödinghausen (24. April, 11 Uhr)