Schalke: U19 und U17 nach acht Partien ungeschlagen

Für die U19 und die U17 des FC Schalke läuft es nach vier absolvierten Spieltagen fast perfekt.

Während die U19-Bundesliga an diesem Wochenende pausierte, wurde in der U17-Bundesliga gespielt. Auffällig in beiden Ligen: Der FC Schalke ist klasse in die Spielzeit gestartet.

In der Summe sammelten die U19 und die U17 22 von 24 möglichen Zählern. Kein Verein kann da mithalten. In der U19 stehen nach vier Begegnungen drei Siege und ein Remis auf der Habenseite.

Die U17 hat am Wochenende den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Gegen den 1. FC Köln gab es einen 2:0-Erfolg. U17-Trainer Trainer Onur Cinel betonte auf der Homepage der Königsblauen: "In einer sehr guten ersten Halbzeit haben wir viele Torchancen herausgespielt. Sowohl aus dem Positionsangriff als auch nach Ballgewinn hatten wir gute Kontersituationen und konnten in Führung gehen. Allerdings hätten wir das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Trotzdem haben wir nicht wirklich etwas zugelassen und noch einen zweiten Treffer nachgelegt. Aufgrund des gesamten Spielverlaufs und der Anzahl an Tormöglichkeiten ist ein verdienter Sieg. Es freut uns sehr, dass wir gegen einen spielstarken Gegner wenig zugelassen haben und am Ende die Partie für uns entscheiden konnten.“

Für die U19 geht es am kommenden Sonntag (17. Oktober, 11 Uhr) zuhause gegen den Wuppertaler SV weiter. Eine Woche später steigt dann das heiße Derby beim BVB (Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr).

Die U17 spielt das nächste Mal am Sonntag (31. Oktober), dann muss der königsblaue Nachwuchs beim Wuppertaler SV antreten.