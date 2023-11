Im Ausland: Ex-Nürnberg-Trainer Klauß findet einen neuen Job

Robert Klauß, einst im Trainerteam von DFB-Coach Julian Nagelsmann tätig und zuletzt beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag hat einen neuen Trainerjob gefunden.

Der frühere Nagelsmann-Assistent Robert Klauß wird neuer Trainer beim österreichischen Bundesligisten SK Rapid Wien. Das teilte der Hauptstadtklub am Montag mit. Klauß ersetzt Zoran Barišić auf der Rapid-Trainerbank.

Der 38-Jährige unterschrieb beim Traditionsklub einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Zuletzt saß Klauß beim 1. FC Nürnberg mehr als zwei Jahre bis Oktober 2022 in der 2. Bundesliga auf der Trainerbank.

Zuvor hatte Klauß als Co-Trainer bei RB Leipzig nicht nur unter dem jetzigen Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern auch unter dem aktuellen österreichischen Teamchef Ralf Rangnick gearbeitet. Der aus Eberswalde in Brandenburg stammende Klauß kommt aus der Red-Bull-Trainerschmiede von Leipzig und soll beim Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz die Serie von fünf sieglosen Spielen vor eigener Kulisse beenden.

Rapid Wiens Geschäftsführer Sport Markus Katzer, der seinem Aufgabengebiet entsprechend federführend bei der Trainerauswahl im Einsatz war, sagt: "Robert Klauß war von Anfang an einer der absoluten Wunschkandidaten, umso mehr freut es mich, dass sich der positive Eindruck in unseren persönlichen Gesprächen nicht nur bestätigt, sondern sogar verstärkt hat und wir uns ebenso professionell wie zügig über die Vertragsmodalitäten einigen konnten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er perfekt zu uns passt, er erfüllt unser Anforderungsprofil hervorragend. Nun wird sich Robert mit allen Trainern und Betreuern, die bei uns tätig sind, persönlich austauschen und ich bin sicher, dass wir am Beginn einer sehr guten Zusammenarbeit stehen."

Klauß ist voller Tatendrang, was seine Aufgabe in Wien betrifft. Klauß: "Ich freue mich, dass es nun wirklich geklappt hat! In meinen ersten Stunden in Wien konnte ich bereits sehr interessante Einblicke von meinem neuen Klub sammeln und auch erste Gespräche führen. Die Aufgabe beim SK Rapid war für mich ab der ersten Kontaktaufnahme enorm reizvoll und ich bin sicher, dass in der Mannschaft ein gutes Potenzial steckt, um erfolgreich Fußball zu spielen." wozi mit dpa