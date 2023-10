PSV Eindhoven: Bella-Kotchap erfolgreich operiert - Kalenderjahr gelaufen

Der ehemalige Bochumer Armel Bella-Kotchap muss bei seinem neuen Verein PSV Eindhoven einen Rückschlag hinnehmen. Aufgrund einer Schulterverletzung fällt er zunächst aus.

Armel Bella-Kotchap zählte nach seinem Abgang vom VfL Bochum in Richtung FC Southampton im vergangenen Jahr weitestgehend zum Stamm. Den Abstieg der Saints aus der Premier League konnte der 21-Jährige dennoch nicht verhindern.

In diesem Sommer folgte dann ein erneuter Tapetenwechsel. Erst am letzten Tag der Transferperiode schloss sich Armel Bella-Kotchap vor zwei Monaten der PSV Eindhoven per Leihe an. In den Niederlanden muss der zweimalige Nationalspieler nun einen Rückschlag hinnehmen.

Beim Tabellenführer der Eredivisie kommt Bella-Kotchap bislang auf drei Einsätze in der Liga und zwei in der Champions League, darunter drei Startelf-Nominierungen. Noch bei seinem Debüt für die Niederländer erntete er Lob.

Bella-Kotchap meldet sich aus dem Krankenhaus

In diesem Kalenderjahr werden allerdings voraussichtlich keine weiterem Spiele mehr dazukommen, denn der Innenverteidiger hat sich eine Schulterverleztung zugezogen und musste sich unter das Messer legen. Wie der Verein verkündete, ist die Operation erfolgreich verlaufen. Bella-Kotchap meldete sich selbst mit einem Social-Media-Post aus dem Krankenhaus unter dem er schrieb: "Harte Zeiten sind das, woraus Gewinner gemacht sind."

Durch die Verletzung wird Bella-Kotchap zunächst auch nicht die Chance bekommen, sich bei Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft zu beweisen. Seine letzte Partie absolvierte er im November 2022 beim 1:0 gegen den Oman. Auch bei der Weltmeisterschaft war der Verteidiger dabei, blieb aber ohne Einsatz. Anschließend durfte Bella-Kotchap nicht mehr für de DFB-Auswahl ran.

Eindhoven ohne Punktverlust

Die PSV Eindhoven ist in den Niederlanden früh in der Saison voll auf Titelkurs. Mit dem ehemaligen Dortmunder Peter Bosz an der Seitenlinie steht die Mannschaft nach zehn Spieltagen ohne einen Punktverlust und mit einer Tordifferenz von +30 an der Tabellenspitze. Dahinter lauert allerdings Alkmaar, die ebenfalls noch ungeschlagen sind und bei einem absolvierten Spiel weniger nur fünf Punkte Rückstand haben.