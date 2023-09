Nach Debüt: Viel Lob für Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap

Armel Bella-Kotchap hat ein starkes Debüt für PSV Eindhoven gegeben. Von seinem Trainer erhielt der Ex-Bochumer ein Lob.

In der vergangenen Transferperiode wurde Armel Bella-Kotchap mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, letztendlich kam eine Rückkehr in die Bundesliga aber nicht zustande.

Stattdessen wechselte das Ex-Talent des VfL Bochum zum niederländischen Topklub PSV Eindhoven, wo Bella-Kotchap am Wochenende debütierte - und für seine Leistung mit lobenden Worten von Trainer Peter Bosz bedacht wurde.

"Armel hat bisher einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht", meinte Bosz laut Voetbal International nach dem 4:0-Heimsieg gegen NEC Nijmegen am Samstag. Der 21-Jährige gehörte zur Startelf und verteidigte im Abwehrzentrum an der Seite des früheren Leverkuseners André Ramalho. Nach einer guten Stunde wurde Bella-Kotchap ausgewechselt.

"Ich habe Armel gebeten, einfach zu spielen und habe ihm gesagt, dass er nicht jedem zeigen muss, dass er einen guten langen Ball hat", meinte Bosz nach der Partie. "Gerade in unserem Fußball muss man als Innenverteidiger in der Lage sein, bescheiden zu spielen." Und das ist Bella-Kotchap offenbar gelungen.

Zweikampfstärke, Schnelligkeit, Positionsspiel - mit diesen Attributen überzeugte der deutsche Nationalspieler seinen neuen Coach gegen Nijmegen. "Er ist fußballintelligent", fasste der ehemalige Dortmunder Bosz zusammen.

Und Bella-Kotchap selbst? Der schwärmte von einer "großartigen Atmosphäre", in der die Fans ihm das Gefühl gegeben haben "zu Hause zu sein". Ein gelungener Einstand also für den 1,90 Meter großen Abwehrmann, der beim VfL Bochum zum Profi reifte und vor über einem Jahr für rund elf Millionen Euro zum FC Southampton wechselte.

Champions-League-Debüt für Bella-Kotchap?

Bei den Engländern war Bella-Kotchap in der abgelaufenen Spielzeit größtenteils gesetzt. Er konnte sich für eine Nominierung für die WM in Katar empfehlen, den Abstieg aus der Premier League aber nicht verhindern. In diesem Sommer platzte ein Wechsel in die Bundesliga, so dass Southampton Bella-Kotchap kurz vor Transferschluss nach Eindhoven auslieh.

Bei den Niederländern könnte Bella-Kotchap zeitnah eine weitere Premiere feiern: sein Debüt in der Champions League. PSV gastiert am Mittwochabend beim FC Arsenal. Gemessen an den lobenden Worten von Trainer Bosz dürfte sich Bella-Kotchap gute Chancen auf den nächsten Einsatz ausrechnen.