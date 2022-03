Norwich City: Nächster Nackenschlag für Ozan Kabak

Die Leihe von Ozan Kabak vom FC Schalke 04 zu Norwich City steht bislang unter keinem guten Stern. Jetzt gab es den nächsten Nackenschlag für den jungen Türken.

Die Sorgen um Ozan Kabak werden einfach nicht weniger. Der 21-jährige türkische Nationalspieler ist für diese Saison vom FC Schalke 04 zum englischen Premier-League-Klub Norwich City ausgeliehen. Insgesamt kam er beim Tabellenletzten bislang nur auf elf Einsätze. Seit zwei Spielen gehört der Innenverteidiger aber beim Aufsteiger wieder zum Stammpersonal.

Dort musste Kabak aber nun die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Mit 17 Punkten liegt Norwich nach 29 Spieltagen bereits fünf Zähler hinter dem rettenden 17. Tabellenplatz, den derzeit der FC Everton einnimmt. Zudem hat Leeds drei Spiele weniger ausgetragen. Das Spiel beim Tabellensiebzehnten Leeds United bot da eine gute - und fast schon die letzte – Gelegenheit, den Anschluss zu schaffen. Doch es gab den nächsten Nackenschlag für die Kabak-Elf.

Nachdem Kenny McLean in der 91. Minute zumindest der 1:1-Ausgleich gelang, durfte Norwich zumindest auf einen Punkt hoffen, der die Träume am Leben gehalten hätte. Aber es kam anders. In der 94. Minute besorgte Joe Gelhardt den späten Siegtreffer für Leeds United. Kabak stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Damit schwinden die Hoffnungen der Königsblauen, dass Kabak von Norwich City fest verpflichtet wird, immer mehr. Mit den Engländern wurde eine Kaufoption vereinbart, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht wird, teilte Schalke zu Beginn der Ausleihe mit. "Wir sind sehr froh, dass wir diese für beide Seiten gute Lösung in den letzten Tagen der Wechselperiode realisieren konnten", hat Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder damals gesagt. Unter den ausgehandelten Voraussetzungen sei der Leihtransfer inklusive der Möglichkeit zur Weiterverpflichtung wirtschaftlich ein gutes Paket für Schalke. „Ozan wiederum kann sich erneut in England zeigen und beweisen, wie viel Potenzial in ihm steckt. Wir wünschen ihm für die Saison alles Gute.“

Es sieht aber nun so aus, als müsse Rouven Schröder in der kommenden Saison eine neue Lösung für Kabak, der im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04 kam, finden. Helfen könnten da starke Leistungen in der Nationalmannschaft. In der kommenden Woche wird der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz sein Aufgebot für das WM-Ausscheidungsspiel der Türkei in Portugal bekanntgeben. Es gilt als sicher, dass Kabak dabei ist.