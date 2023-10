Schalke: Frauen vor Topspiel - Trainer freut sich über "guten Zulauf"

Wenn es bei den Männern schon nicht rund läuft, dann wenigstens bei den Frauen. In der Landesliga sind die Schalker Frauen aktuell ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die Frauen des FC Schalke 04 stehen in der Landesliga nach sieben Spieltagen mit 19 Punkten an der Tabellenspitze. Trainer Stefan Colmsee zeigt sich zufrieden mit dem Start. “Unsere Philosophie ist, dass wir in jedem Spiel den maximalen Ertrag rausholen wollen. Wir spielen als Aufsteiger gegen viele Mannschaften, die wir vorher noch nicht kannten.” Die Königsblauen sind erst in diesem Jahr von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen.

Colmsee hat trotzdem große Ambitionen: “Wir wollen jedes Spiel gewinnen und natürlich den maximalen Erfolg.” Der Trainer weiß jedoch auch, dass die Tabellensituation nur eine Momentaufnahme ist. “In den nächsten Spielen haben wir Gegner vor der Brust, die nur knapp hinter uns stehen.” Das werde keine leichte Aufgabe für die Königsblauen. Am Sonntag (15 Uhr) ist der DJK VfL Billerbeck zu Gast, der mit nur zwei Punkten weniger auf Tabellenplatz drei steht.

Für Colmsee ist es wichtig, dass die Werte des ganzen Vereins auch in seiner Mannschaft zu erkennen sind. “Schalke vertritt bestimmte Werte, wie den Kampf und die Leidenschaft. Das bringen unsere Spielerinnen auch mit. Es ist auffällig, dass wir auch hinten raus viele Spiele für uns entschieden haben. Das zeigt, dass wir immer Vollgas geben.”

Vollgas gibt vor allem die Offensive. Mit 25 Toren stellen die Schalkerinnen den stärksten Sturm der Liga. Einen großen Anteil daran hat Celina Jürgens, die bereits 13 Mal das gegnerische Tor traf. Abhängig sei die Mannschaft aber nicht von der Stürmerin. “Celina ist eine gute Stürmerin, die sich gut eingefügt hat. Wir definieren uns aber als Mannschaft und haben auch andere gute Spielerinnen, die Tore schießen”, erklärt Colmsee.

Der Frauenfußball erfreute sich in den letzten Jahren, besonders seit der Frauen-EM 2021, immer größerer Beliebtheit. Das stellt auch der Trainer der Schalker Frauenmannschaft fest. “Insgesamt spürt man das in ganz Gelsenkirchen. Ein gutes Beispiel ist die Bewerbung als Ausrichtungsort der Frauen-Europameisterschaft im Jahr 2027 der Stadt Gelsenkirchen und des DFB.”

Colmsee freut sich über den Zuspruch in der Stadt, aber auch im Verein. Für ihn ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenteams jedoch unwichtig. “Ich bin kein Freund von der Klassifikation in Männer- und Frauenfußball. Das ist einfach Fußball.”

Die Schalker Frauen- und Mädchenabteilung erfreuen sich an dem Zuwachs. “Wir haben einen guten Zulauf auf Schalke. Mädchen und Frauen wollen Fußball spielen. Wir können die Option bieten. Die Perspektive und Entwicklung ist definitiv da und das ist schön”, freut sich Colmsee.