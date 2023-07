Schalke: Das sind die Trainer im Frauen-Bereich

In der Frauenfußball-Abteilung des FC Schalke 04 sind die Weichen für die neue Saison gestellt. Ein Trainer kommt vom VfL Bochum ans Berger Feld.

Beim in die Landesliga aufgestiegenen „Team Blau“ des FC Schalke 04 war die Trainerfrage zunächst noch offen, aber mittlerweile ist klar, dass Aufstiegs-Coach Stefan Colmsee bei den Königsblauen weiter an der Seitenlinie stehen wird.

„Es waren einige grundsätzliche Dinge zu klären“, erläutert Boris Liebing, Schalkes Abteilungsleiter Frauenfußball, im Gespräch mit der WAZ. Nicht mehr im Trainerstab der S04-Frauen dabei ist sein Vater Peter Colmsee, der zuletzt als Co-Trainer fungierte und diesen Posten nun abgegeben hat.

Neuer Assistenz-Trainer von Stefan Colmsee ist Marcel Freienstein, der zuletzt als Chefcoach bei den Frauen der SpVgg. Herne-Horsthausen tätig war. Als Torwarttrainer fungiert bei den Schalkern der ehemalige Sodinger Christoph Heselmann.

Auch bei den U17-Mädchen ergibt sich eine Neuerung. „Wir haben Christian Goebel, der zuletzt die Regionalliga-Frauen des VfL Bochum trainiert hat, als neuen Trainer verpflichtet“, sagt Boris Liebing. Das Schalker Urgestein Liebing bleibt in seiner Doppelrolle, die er in der letzten Saison erfolgreich ausgeübt hat: Neben dem Organisatorischen und dem Blick auf das große Ganze steht er beim in die Bezirksliga aufgestiegenen „Team Weiß“ als Coach an der Seitenlinie.

35 Spielerinnen beim Schalke-Tag

„Auch bei unserem Team Weiß gibt es einen ziemlichen Umbruch“, sagt Liebing. So spielten im S04-Team unter anderem mehrere Polizistinnen, die in andere Regionen versetzt wurden. Am Sonntag präsentieren sich die S04-Frauenteams im Rahmen des Schalke-Tags auf Kunstrasenplatz 6. Schnupper-Trainings starten um 11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr.

Dazu gibt es spannende Challenges. „Für unsere Frauen-Teams ist der Schalke-Tag etwas ganz Besonderes. Gerade die neuen Spielerinnen schnuppern am Sonntag zum ersten Mal richtig Schalke-Luft“, so Boris Liebing. Schalke ist mit 35 Spielerinnen beim Schalke-Tag vertreten.