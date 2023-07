Frauen-Bundesliga: Spielplan da - mehr Präsenz im TV, Einnahmen steigen um das Sechsfache

Jetzt wurde auch der Spielplan der Frauen-Bundesliga veröffentlicht. Das ist neu in diesem Jahr.

Mitte September geht die Frauen-Bundesliga wieder los. Der Spielplan wurde vom DFB veröffentlicht.

Neu ist die Präsenz im TV. Regelspieltage erstrecken sich über vier Tage. Eine Partie wird am Montag live auf Sport1 übertragen. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare TV-Livespiele pro Saison erworben.

Alle Partien der Frauen-Bundesliga werden weiterhin live bei MagentaSport zu sehen sein. Neu: Parallel strahlt auch DAZN alle 132 Partien pro Saison live und in voller Länge im Pay-Bereich aus.

TV-Einnahmen: In der neuen Rechteperiode werden im Zeitraum von 2023/2024 bis 2026/2027 die Einnahmen aus den TV-Verträgen zu jeweils gleichen Teilen an die Klubs ausgeschüttet. Die erzielten Lizenzerlöse von insgesamt 20,7 Millionen Euro entsprechen demnach 5,175 Millionen Euro pro Saison. Davon fließen jährlich 90 Prozent an die Klubs. Das sind 4,657 Millionen Euro und damit 388.000 Euro pro Verein – fast sechsmal so viel wie bisher.

Der Spielplan in der Übersicht

1. Spieltag

15.09. - 17.09.2023 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln - RB Leipzig

SC Freiburg - FC Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim - MSV Duisburg

1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen

SGS Essen - Eintracht Frankfurt

2. Spieltag

29.09. - 02.10.2023

SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim

MSV Duisburg - SC Freiburg

FC Bayern München - 1. FC Köln

RB Leipzig - SGS Essen

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg

3. Spieltag

06.10. - 09.10.2023

1. FC Köln - MSV Duisburg

SC Freiburg - SV Werder Bremen

TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

SGS Essen - FC Bayern München

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg

4. Spieltag

13.10. - 16.10.2023

SV Werder Bremen - 1. FC Köln

MSV Duisburg - SGS Essen

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

5. Spieltag

20.10. - 22.10.2023

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg - 1. FC Nürnberg

RB Leipzig - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg

SGS Essen - SV Werder Bremen

6. Spieltag

03.11. - 06.11.2023

SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

MSV Duisburg - RB Leipzig

FC Bayern München - VfL Wolfsburg

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg

1. FC Nürnberg - 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen

7. Spieltag

10.11. - 13.11.2023

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

FC Bayern München - MSV Duisburg

RB Leipzig - SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen

SGS Essen - 1. FC Nürnberg

8. Spieltag

17.11. - 20.11.2023

SV Werder Bremen - FC Bayern München

VfL Wolfsburg -MSV Duisburg

SC Freiburg -1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim -SGS Essen

1. FC Nürnberg -Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen -RB Leipzig

9. Spieltag

08.12. - 11.12.2023

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

MSV Duisburg - SV Werder Bremen

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig - 1. FC Nürnberg

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim

SGS Essen - SC Freiburg

10. Spieltag

15.12. - 18.12.2023

VfL Wolfsburg SV - Werder Bremen

1. FC Köln - SGS Essen

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig

1. FC Nürnberg - FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg

Hinweis: Weiter geht es nach der Winterpause mit dem 11. Spieltag am letzten Januar-Wochenende 2024.