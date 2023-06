Mit einem veränderten Spielplan-Modus startet die Frauenfußball-Bundesliga am 15. September in die neue Saison.

Künftig werden die sechs Partien eines Spieltages an vier Tagen ausgetragen. Neben einer Partie am Freitag und jeweils zwei Spielen am Samstag und Sonntag gibt es künftig auch eine Begegnung am Montag, die live im Free-TV bei Sport1 übertragen wird.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch weiter mitteilte, haben alle Vereine die Lizenz für die nächste Spielzeit erhalten. Das Saisonfinale steigt am 20. Mai 2024. Das Finale im DFB-Pokal ist am 9. Mai kommenden Jahres terminiert.