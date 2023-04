Auch der ETB SW Essen, Zweiter in der Oberliga Niederrhein, baut seine Aktivitäten im Frauenfußball aus.

Der Trend ist eindeutig. Immer mehr Mädchen und Frauen widmen sich dem Frauenfußball. Auch die Zuschauerzahlen steigen. Der 1. FC Köln plant in Kürze 30.000 Zuschauer zu einem Heimspiel zu bekommen. Den aktuellen Rekord von Eintracht Frankfurt hat der FC mit über 23.200 verkauften Karten schon erreicht.

Und diesem Trend tragen nun auch zahlreiche Traditionsvereine Rechnung. In den letzten Jahren haben zum Beispiel im Ruhrgebiet die großen Klubs wie der VfL Bochum (Regionalliga), Schalke 04 (Bezirksliga-Erster) oder Borussia Dortmund (gerade in die Landesliga aufgestiegen) Frauenmannschaften etabliert.

Das wird in den kommenden Jahren auch eine Verschiebung in der Frauen-Bundesliga bedeuten, wie die einstigen Topmannschaften wie Turbine Potsdam abgelöst wurden oder werden. Vor wenigen Tagen hat zum Beispiel RB Leipzig den Sprung in die Frauen-Bundesliga geschafft.

Von diesen Sphären träumt der ETB SW Essen natürlich nicht. Die Essener planen trotzdem einen Ausbau der Frauenteams. In der laufenden Spielzeit wurde eine U15-Mannschaft gemeldet, in der kommenden Saison soll eine U17-Mädchenmannschaft folgen.

Doch auch bei den Seniorinnen soll etwas passieren. Hier plant der Klub aus dem Essener Süden kurzfristig auch eine Damentruppe an den Start zu schicken.

Der ETB berichtet in einer Mitteilung: "Der ETB Schwarz-Weiß bietet ein Training auf Kunstrasen, und wenn möglich natürlich auch auf Naturrasen im heimischen Uhlenkrug-Stadion an. Dazu steht den Fußballerinnen ein top ausgebildetes und erfahrenes Trainerteam zur Seite. Natürlich werden alle Frauen beim ETB bestens gefördert und ausgestattet! Die Verantwortlichen vom Uhlenkrug würden sich sehr freuen, wenn sich viele Spielerinnen diesem Projekt kurzfristig anschließen möchten."

Hierzu werden zwei Sichtungseinheiten angeboten:

1. Dienstag, 02.05.23 um 19 Uhr 2. Freitag, 12.05.23 um 19 Uhr

Bei Interesse bitte eine Mail an André Leu (Leiter ETB-Geschäftsstelle) senden: leu@sw-essen.de