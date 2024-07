Prominenter Trainer für einen Verein aus der Berliner Bezirksliga: Ein Welt- und Europameister steht künftig an der Seitenlinie.

Immer wieder sorgt es für Schlagzeilen, wenn namhafte Spieler oder Trainer im Amateurfußballer anheuern - nun kann sich der Berliner Bezirksligist FC Spandau 06 über einen derartigen Coup freuen.

Denn beim Hauptstadt-Klub steht mit Thomas Häßler künftig ein Weltmeister an der Seitenlinie. Der 58-Jährige gewann mit der deutschen Nationalmannschaft die WM 1990 und feierte mit dem DFB-Team außerdem den Titel bei der Europameisterschaft 1996.

In der neuen Saison gibt er seine Erfahrungen an die Amateurspieler aus der achten Liga weiter. Spandau ist aus der Landesliga abgestiegen. Häßlers Aufgabe sei es, den Verein wieder "auf Vordermann zu bringen", teilte der Klub mit und bezeichnete die Verpflichtung als "Sensation".

"Ja, ich bin zurück! Dort, wo ich hingehöre - direkt auf den Fußballplatz. Über 55 Jahre meines Lebens habe ich mit Fußball verbracht, das ist es, was ich am besten kann", wird Häßler von der Bild-Zeitung zitiert. "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt bei Spandau 06 nach knapp zwei Jahren Unterbrechung wieder als Trainer arbeiten kann. Ich habe meine gesundheitlichen Probleme jetzt im Griff und freue mich riesig auf die neue Aufgabe und den geregelten Wochenablauf auf dem Platz. Das hat mir gefehlt."

Thomas Häßler: Über 100 Länderspiele für Deutschland

Der gebürtige Berliner war zuletzt beim Oberligisten BFC Preußen als Coach tätig. Vor knapp zwei Jahren legte er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Bis zuletzt fungierte Häßler als Berater für die Preußen.

In der jüngeren Vergangenheit war es ruhiger geworden um den früheren Nationalspieler, der nach dem Ende seiner Karriere im Jahr 2004 auch schon im TV im Dschungelcamp oder bei Let's Dance zu sehen war.

Für sportliche Schlagzeilen sorgte der Mittelfeldspieler in seinen 101 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. Zudem bestritt er 400 Partien in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Karlsruher SC, 1860 München sowie Borussia Dortmund und lief in Italien für Juventus Turin und AS Rom auf. Nun meldet sich Häßler zurück im Fußballgeschäft - in der Bezirksliga.