Die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 liegt sieben Spieltage vor dem Saisonende an der Bezirksliga-Spitze. Doch die Ergebnisse des Spitzenreiters werden enger.

Vor zwei Wochen kassierte die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 beim 1:3 bei Rheinland Hamborn die erste Saisonniederlage in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein.

Zwei Wochen später - am Sonntag, 14. April - folgte ein Zittersieg im Oberhausener Derby gegen den Spielclub 1920. Mit 4:3 gewann die Mannschaft von Trainer Lars Mühlbauer gegen die von Kultcoach trainierten Spielclubber. Das Siegtor erzielte Yevhenii Belmach in der 84. Minute.

"Wir haben es verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen. Wir haben ja mit 2:0 und 3:1 geführt, da muss man dann nachlegen und sich einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiten. Aber so zittern wir natürlich. Weil der Spielclub alles reingeworfen hat, sehr kampfstark war. Irgendwann fängt dann bei uns auch der Kopf an zu rattern. Aber letztendlich haben wir die nächsten drei Punkte eingesackt", sagt Mühlbauer.

Und trotzdem war das Spiel dem Tabellenführer eine Warnung. "Irgendwie haben wir die Leichtigkeit verloren. Nach der Niederlage in Hamborn haben uns die zwei Wochen Pause definitiv nicht gutgetan. Aber ich muss in dieser Woche mal mit den Jungs sprechen. Wir haben schließlich gar keinen Druck. Wenn überhaupt, dann ist es ein positiver Druck. Wir können, müssen aber überhaupt nicht aufsteigen", betont Mühlbauer, dessen Team sieben Spieltage vor dem Saisonende zwei Punkte vor dem VfB Bottrop liegt.

Sterkrade 06/07 weiß noch nicht, ob es in der Saison 2024/2025 in der Bezirks- oder Landesliga weitergehen. So oder so: Fünf Zugänge sind bereits fix. "Für beide Ligen! An einen Spieler sind wir noch dran. Wenn das klappt, dann wären wir mit der Kaderplanung für die kommende Saison zeitig durch", unterstreicht Mühlbauer.

Tristan Müller, Jannik Hoppe (beide Sportfreunde Königshardt), Elias Rams (Sterkrade-Nord), Chris-Evans Pieritz (SuS 21 Oberhausen) und Nico Ljubic (Schwarz-Weiß Alstaden) haben der Spielvereinigung Sterkrade 06/07 ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben.