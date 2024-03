Der VfB Bottrop ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Sechs Punkte nach zwei Spielen in 2024 sind die perfekte Ausbeute.

Zwei Spiele, zwei Siege, 5:0 Tore: Der VfB Bottrop ist mit einem 2:0 gegen den VfL Rhede und einem 3:0-Erfolg beim GSV Suderwick in das Bezirksliga-Pflichtspieljahr 2024 gestartet.

Damit bleibt der Aufstiegsfavorit bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Sterkrade 06/07 dran.

Die Begegnung am Donnerstagabend - 29. Februar 2024 - in Bocholt-Suderwick war kein Leckerbissen für die 150 anwesenden Fans. Am Ende zählte für den Favoriten aus dem Ruhrgebiet nur der Dreier.

Einmal mehr war Kudret Kanoglu der Dreh- und Angelpunkt im VfB-Spiel. Der Kapitän war es auch, der nach einer Stunde Spielzeit per direkt verwandeltem Freistoß den VfB in Führung brachte. Delowan Nawzad (68.) und Samet Kanoglu (88.), der in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr vom SC Reken zum VfB Bottrop, ebenfalls eine starke Partie machte, sorgten für den Sieg Auswärtsdreier.

"Am Ende zählt nur der Sieg. Das war ein richtiger Dreckssieg. Wenn du aufsteigen willst, dann musst du genau diese Spiele gewinnen. Du fährst an einem Donnerstagabend 70 Kilometer an die niederländische Grenze, um um 20 Uhr ein Bezirksliga-Spiel zu absolvieren. Hinzu kommt, dass der Rasen sehr tief und der Gegner sehr kampfstark war. Da musst du vom Kopf her voll da sein. Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben. Deshalb gebührt der ganzen Mannschaft ein dickes Kompliment. Wir haben gezeigt, dass wir auch solche ekeligen Spiele zu unserem Gunsten ziehen können. Jetzt ruhen wir uns am Wochenende aus und dann geben wir gegen MTV Hamborn wieder Vollgas", bilanzierte Kudret Kanoglu gegenüber RevierSport.

Die Bottroper haben am kommenden Wochenende spielfrei und treten erst wieder am Sonntag, 10. März, 15 Uhr beim MTV Hamborn an.

Die Statistik zum Spiel

GSV Suderwick: Penkert - Kronenberg, Hollands, Baumann, Rottstegge (70. Maurick), U. Kleinpaß, Tulgay (75. Bönicke), A. Kleinpaß, Palitza (80. Perdun), Boland, Himmelberg

VfB Bottrop: Frenzel - Solh, Köksal (80. Demler), Miyanyedi (70. Turp), Nawzad, K. Kanoglu, Aydin, El Meshai (65. Buhlmann), Jemaiel (88. Heinz), Allouche (75. Bayhoca), S. Kanoglu

Schiedsrichter: Thomas Verrieth.

Tore: 0:1 K. Kanoglu (60.), 0:2 Nawzad (68.), 0:3 S. Kanoglu (88.)

Zuschauer: 150.