20 Spiele, 19 Tore: Mohammed Hassouni befindet sich in dieser Saison in einer guten Form.

14:0! Der Vogelheimer SV hat am vergangenen Wochenende einen spektakulären Kantersieg in der Bezirksliga 6 am Niederrhein gefeiert.

Eigentlich hatte sich das Schlusslicht der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein, der ESC Preußen Essen, bis dato "ordentlich" verkauft. Bis auf ein 2:9 gegen Tabellenführer SV Genc Osman Duisburg und ein 2:10 gegen SC Türkiyemspor Essen, hatte Preußen keine weiteren Schlappen kassiert. Doch das, was der Letzte der Liga beim Vogelheimer SV erlebte, war ein echtes Waterloo. Der ESC ging mit 0:14 unter, kassierte seine Gegentreffer 71 bis 84 - und das alles in gerade einmal 19 Begegnungen. Die Kreisliga-A-Planungen können an der Seumannstraße längst aus der Schublade gepackt werden. In Vogelheim will man bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf Platz eins die Saison ordentlich zu Ende spielen. Gegen Preußen machte die Mannschaft von Christian Mikolajczak den Anfang. Ich habe vor dem ESC großen Respekt. Sie sind seit Wochen chancenlos, aber ziehen das Ding durch. Andere Vereine hätten einfach ihre Mannschaft abgemeldet. Aber das kann nicht der Weg sein. Deshalb ziehe ich vor den Preußen meinen Hut Christian Mikolajczak "Das war ein super Auftritt - von der ersten bis zur letzten Minute. Die Jungs haben sehr erwachsen gespielt und hatten Spaß am Tore schießen. Wir haben auch nach dem 8:0 den Ball schnell aus dem Netz geholt und zur Mittellinie gebracht. Das hat mir sehr gefallen", bilanzierte Mikolajczak. Der VSV-Trainer ergänzte: "Solche Spiele sind immer gefährlich. Denn da kannst du dich nur blamieren oder den Finger in der Nase brechen. Aber wir sind die Partie so angegangen, wie man solch eine Begegnung angehen muss." Mohammed Hassouni, der bis zu diesem Spiel zehn Saisontreffer geschossen hatte, konnte sein persönliches Tore-Konto auf 19 Buden hochschrauben. "Wir wissen, dass Mohammed ein toller Spieler ist. Er hat ja nicht nur die neun Dinger gemacht, sondern auch einige Treffer vorgelegt. Das war eine brutale Leistung von ihm", lobte Ex-Profi Mikolajczak. Und die Preußen? "Ich habe vor dem ESC großen Respekt. Sie sind seit Wochen chancenlos, aber ziehen das Ding durch. Andere Vereine hätten einfach ihre Mannschaft abgemeldet. Aber das kann nicht der Weg sein. Deshalb ziehe ich vor den Preußen meinen Hut", antwortete Mikolajczak. Preußen Essen verlor nicht nur das Spiel, sondern auch seinen Torhüter Justin Zobel. Dieser verletzte sich so schwer an der Halswirbelsäule, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. "Das geschah in der 47. Minute und dann gab es auch einen Nachschlag von 20 Minuten. Ich hoffe, dass es dem Jungen wieder besser geht", berichtete Mikolajczak.

