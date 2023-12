Bezirksligist Tusem Essen steht vor einer großen Hürde: Am Sonntag ist der Tabellendritte zu Gast beim Spitzenreiter in Duisburg.

Bereits seit Wochen befindet sich Landesliga-Absteiger Tusem Essen in einer starken Verfassung. In den vergangenen acht Partien feierte die Elf vom Fibelweg sechs Siege, spielte zweimal Remis und erzielte 28 Tore.

Durch die starke Serie kletterte der Bezirksligist auf den dritten Tabellenplatz. Da ist es keine große Überraschung, dass Trainer Carsten Isenberg kurz vor der Winterpause ein positives Resümee zieht: "Ich bin total zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Wir hatten einen kleinen Umbruch zu bewältigen, haben den einen oder anderen gestandenen Spieler verloren und uns ausschließlich mit jungen Spielern ohne große Namen verstärkt. Dass wir jetzt nach 16 Spielen mit einem Schnitt von über zwei Punkten auf Platz drei stehen, ist in einer so starken Liga mit vielen ambitionierten Klubs nicht selbstverständlich. Man sieht aktuell von Woche zu Woche Fortschritte, vor allem im spielerischen Bereich. Die Mannschaft saugt alles auf und will sich unbedingt verbessern."

Aktuell beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Genc Osman Duisburg sieben Zähler. Eine Chance, diese Punktezahl zu verringern, bietet sich dem Tusem am kommenden Spieltag (10. Dezember, 15.30 Uhr): Dann ist das Isenberg-Team zu Gast beim Tabellenführer in Duisburg.

Der Coach weiß um die Schwere der Aufgabe: "Wir haben natürlich die Möglichkeit, für etwas mehr Spannung in der Liga zu sorgen, das ist uns schon bewusst. Genc Osman hat offensiv viel Qualität, sie schießen im Schnitt vier Tore pro Spiel und haben zuhause alles gewonnen. Das wird ein dickes Brett. Auf der anderen Seite haben wir auch in Überruhr bewiesen, dass wir durchaus mit den absoluten Top-Teams mithalten können und unsere Mannschaft tritt im Moment unheimlich stabil auf. Deshalb werden wir natürlich versuchen, etwas mitzunehmen."

Dass seine Mannschaft mit einem Sieg den Rückstand auf Genc Osman auf vier Punkte verkürzen und somit voll ins Titelrennen eingreifen könnte, hat für den 40-Jährigen nicht die allerhöchste Priorität. Isenberg möchte mit dem Team den nächsten Schritt gehen – unabhängig von der Tabellenkonstellation: "Wenn alles normal läuft, machen Genc Osman und Überruhr den Aufstieg unter sich aus. Da spielen reihenweise Spieler mit mehrjähriger Oberliga-Erfahrung. Wenn wir uns in der Verfolgergruppe etablieren und am Ende im oberen Drittel landen, dann ist das völlig in Ordnung. Unsere Ziele liegen eher in der Weiterentwicklung der Mannschaft und wir planen mittelfristig."