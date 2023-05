VfB Speldorf: Mülheimer verpflichten für den Angriff einen 1,96-Meter-Riese

Der VfB Speldorf ist nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Landesliga entfernt. Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren.

Am nächsten Wochenende steht für den VfB Speldorf beim Duisburger FV 08 das entscheidende Saisonspiel an. Der VfB, der drei Punkte vor dem Mülheimer SV 07 und den Duisburgern liegt, benötigt im Spitzen-Duell einen Punkt, um alles klarzumachen und in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen.

Die Personal-Planungen gehen auf jeden Fall in Richtung 6. Liga. Denn nach Calvin Küper, der vom Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck nach Mülheim-Speldorf wechselt, verpflichtete der VfB mit Arman Corbo den nächsten ehemaligen Jugendspieler. Der 1,96-Meter-Riese ist ein klassischer Mittelstürmer und kommt vom Lokal-Rivalen sowie Oberliga-Aufsteiger Mülheimer FC 97 zurück an die Saarner Straße.

Der 21-Jährige wurde im Nachwuchs vom MSV Duisburg, SC Bayer 05 Uerdingen sowie DJK Arminia Klosterhardt ausgebildet. Im Seniorenbereich machte er seine ersten Schritte in der Oberliga Westfalen beim Traditionsverein SG Wattenscheid 09, bevor er zum Mülheimer FC 97 ging. Mit dem designierten neuen Speldorf-Trainer Bartosz Maslon hat Corbo noch zu Beginn der laufenden Saison beim MFC 97 bereits erfolgreich zusammengearbeitet.

"Da es nun endlich offiziell ist, freue ich mich auf die kommende Saison. Man sagt, man kehrt immer zurück nach Hause, deswegen ist die Freude um so größer zurück in meinem Jugendklub zu sein und gemeinsam erfolgreich zu sein", meinte Corbo zu seiner Rückkehr zum VfB Speldorf.

Neben Corbo gaben die Mülheimer auch die Verpflichtung von Torwart Leon Ossmann bekannt. Der 22-Jährige wechselt von Blau-Gelb Überruhr nach Speldorf. Ossmann wurde beim VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und ETB Schwarz-Weiß Essen in der Jugendabteilung ausgebildet. Für den VfL spielte er in der B-Junioren Bundesliga.

Ossmann sagt zu seinem Wechsel: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat und werde zukünftig alles geben, um gemeinsam mit der Mannschaft und dem Verein erfolgreich zu sein. Wir sehen uns ab Sommer an der Saarner Straße!"