VfB Speldorf: Dieser ehemalige Oberliga-Coach soll neuer Cheftrainer werden

Zwei Spieltage vor Ende der Bezirksliga-Saison - Gruppe 5 am Niederrhein - muss der VfB Speldorf einen Drei-Punkte-Vorsprung ins Ziel bringen. Danach kommt ein neuer Trainer.

Der VfB Speldorf steht nur noch zwei Schritte vor dem Gang in die Landesliga. Zwei Spieltage vor Schluss - Speldorf spielt noch in Buschhausen und gegen Duisburger FV 08 - liegen die Mülheimer drei Punkte vor den ärgsten Verfolgern Mülheimer SV 07 und eben dem letzten Saison-Gegner, FV 08.

Kai Timm (55), Vater von VfB-Torjäger Janis Timm, sowie Speldorf-Urgestein Oliver Röder sollen die Mannschaft zur Bezirksliga-Meisterschaft sowie den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg führen. Zur neuen Spielzeit wird dann nach RevierSport-Informationen Bartosz Maslon das Vertrauen ausgesprochen.

Der 37-jährige Pole soll aktuell seinen Herzensklub VfB Kirchhellen zum Bezirksliga-Klassenerhalt führen und dann beim VfB Speldorf die Aufgabe an der Seitenlinie übernehmen. Nach RS-Infos ist Maslon, der als Ex-Trainer des Mülheimer FC 97 auch einen Anteil an dessen Aufstieg in die Oberliga besitzt, der Wunschkandidat der Speldorfer verantwortlichen.

Der Grundschullehrer hält sich gegenüber RS noch bedeckt und sagt: "Ich hatte sehr gut Gespräche mit den VfB-Verantwortlichen. Man hat sofort gemerkt, dass die Leute in Speldorf einiges vorhaben. Es ist ein sehr seriös geführter Verein. Das gefällt mir. Auch die Strukturen sind sehr gut. Mal schauen, ob wir am Ende zusammenkommen werden."

Er ergänzt: "Zunächst einmal liegt der Fokus voll auf den letzten beiden Spieltagen. Danach werden wir weiter sehen." Klar, auch Maslon, der neben Kirchhellen und dem MFC 97 auch schon Oberliga-Cheftainer beim FSV Duisburg war, würde liebe Speldorf in der Landes- statt Bezirksliga übernehmen.

In Polen: Bartosz Maslon hospitierte zuletzt bei einem Ekstraklasa-Klub

Maslon, einst selbst Oberligaspieler bei der SG Wattenscheid 09 und SSVg Velbert, hat zuletzt über Ostern in seiner Heimat Polen beim Erstligisten Cracovia Krakau hospitiert. "Das war eine toll Erfahrung und ich bin denjenigen, die mir das ermöglicht haben sehr dankbar. Es hat großen Spaß gemacht mal in den Profifußball hineinzuschnuppern. Ich bin jung und ambitioniert und will Schritt für Schritt nach oben kommen", erzählt er. Der nächste Schritt dürfte dann ab dem 1. Juli 2023 beim VfB Speldorf folgen.