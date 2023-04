Bezirksligist SC Werden-Heidhausen muss seit Wochen auf viele Spieler verzichten. Auch deshalb soll der Kader für die nächste Saison vergrößert werden.

Der SC Werden-Heidhausen spielt eigentlich eine sehr solide Bezirksliga-Saison. Trotz großer Personalprobleme etablierte sich die Mannschaft von Trainer-Urgestein Danny Konietzko auf Anhieb in der oberen Tabellenhälfte.

In den vergangenen Spielen lief es dann aber nicht mehr so gut für die Elf vom Löwental. Man hatte das Gefühl, dass die Luft beim Tabellensechsten etwas raus war. Es setzte drei Niederlagen in Serie, darunter ein 3:4 beim Drittletzten SC Velbert II am jüngsten Spieltag – trotz 2:0-Führung.

"Es ist für uns wirklich eine schwierige Saison mit großem Verletzungspech. Zuletzt ist uns noch unser Kapitän Björn Homberg mit einer bitteren Knöchelverletzung weggebrochen. Er fällt bis zum Ende der Saison aus. Die Stimmung ist bei uns aber weiterhin positiv. In der Hinrunde konnten wir große Highlights mit den Siegen über die Top-Teams BG Überruhr, SV Burgaltendorf und DJK Sportfreunde Katernberg feiern. Wir sind in Bestbesetzung immer in der Lage, für Überraschungen zu sorgen. Das haben wir nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal gegen Rellinghausen und im Sommertestspiel gegen den starken Oberligisten ETB SW Essen unter Beweis gestellt", erklärt Konietzko.

In den verbleibenden fünf Spielen geht es für den Klub aus dem Essener Süden darum, die Saison mit Unterstützung aus der Reserve-Mannschaft und U19 bestmöglich zu Ende zu bringen und den sechsten Platz zu festigen. Bereits jetzt laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Es ist ein Sommertrainingslager auf Borkum geplant, dazu konnte Werden-Heidhausen schon vier externe Neuzugänge unter Dach und Fach bringen:

Jakob Schneider (ESC Rellinghausen), Jacob Mertes (Sportfreunde Niederwenigern II), Benjamin Jezussek (Wülfrath) und Antoine Feld (BG Überruhr) werden ab 2023/24 für den Essener Bezirksligisten die Schuhe schnüren. Dazu werden laut Konietzko mindestens zwei Talente aus der eigenen A-Jugend hochgezogen.

Doch noch ist der Kader nicht vollständig. Der SCW-Trainer sucht nach weiteren Verstärkungen: "Der Kader soll in der Spitze und Breite verstärkt werden. Wir wollen neben jungen und entwicklungsfähigen Akteuren auch Spieler mit einer gewissen Erfahrung, Qualität und passender Persönlichkeit verpflichten, um einen gesunden Mix im Team zu haben. Insbesondere für den Defensivbereich würden wir uns gerne verstärken – inklusive eines Torwarts."

Konietzko ist ein erfahrener Coach und mit der Ausbildung von jungen Talenten bestens vertraut. Früher war er als Jugendtrainer bei Rot-Weiss Essen aktiv und trainierte damals die heutigen Profis Ahmed Kutucu, Jason Ceka und Timon Weiner. Seit Saisonbeginn gehört A-Lizenz Inhaber Kevin Busse mit zum Trainerteam.