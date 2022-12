Bezirksliga: Adler Osterfeld: Abstieg fast fix, erster Umbruch schon im Winter

In der Bezirksliga 5 ist Adler Osterfeld das abgeschlagene Schlusslicht. Nach einer desolaten Hinserie soll durch Siege wieder eine neue Stimmung in den Verein kommen.

17 Spiele, kein Sieg, nur zwei Punkte: Für Adler Osterfeld ist die Saison 2022/23 in der Bezirksliga bisher eine zum Vergessen. Nach gerade einmal vier Spieltagen hatte der neue Trainer Slavko Franjic seinen Rücktritt verkündet, Torjäger Tobias Hauner übernahm interimsweise.

Als Tabellenschlusslicht ist das rettende Ufer natürlich schon in weiter Ferne, für einen Klassenerhalt müssten die Adler ab dem 26. Februar (Start der Rückrunde) eine nahezu sensationelle Aufholjagd hinlegen, wie auch der Interimscoach weiß.

Trainer Tobias Hauner über…

… die bisherige Saison in der Bezirksliga 5: Der Saisonverlauf ist ja eigentlich relativ schnell beschrieben. Das war absolut desolat, wir haben es nicht geschafft, über neunzig Minuten Bezirksliga-Niveau abzurufen und stehen aufgrund dessen auch vollkommen zurecht da unten. Natürlich war das eine oder andere Spiel knapp und wir hätten auch schon ein paar mehr Pünktchen verdient gehabt, aber alles in allem müssen wir uns eingestehen, dass wir vollkommen zurecht aktuell Letzter sind.

… personelle Veränderungen in der Winterpause: Stand jetzt ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, deswegen bin ich immer etwas vorsichtiger. Aber wir werden uns höchstwahrscheinlich mit 5-6 externen Leuten verstärken und dazu zwei, drei Spieler aus der A-Jugend hochziehen. Es werden uns auch diverse Spieler verlassen, aber das sind eigentlich alles größtenteils Spieler, die uns schon nach dem 6. Spieltag haben hängen lassen. Von daher auch nicht weiter der Rede wert.

… Ziele für 2023: Für die Rückrunde ist natürlich unser primäres Ziel, einfach mal wieder ein paar Spiele zu gewinnen, um auch mal wieder eine andere Laune im Verein zu haben. Utopisch wäre jetzt zu behaupten, dass wir es noch schaffen werden, die Klasse zu halten. Aber wir werden versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und was dann am Ende bei rumkommt werden wir sehen.

… den Plan für die Wintervorbereitung: Los geht es für uns ja mit der Hallen-Stadtmeisterschaft am 8. Januar, wobei die uns absolut gar nicht interessiert, da das Turnier von Jahr zu Jahr immer schlechter wird. Richtig weiter geht's für uns am 19. Januar mit dem ersten Training. Stand jetzt werden wir insgesamt sieben Testspiele absolvieren, um die Mannschaft für die Rückrunde zu formen.