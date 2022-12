Münster-Rekordspieler wird Trainer bei Bezirksligist

Mit über 300 Einsätzen ist Mehmet Kara der Rekordspieler von Preußen Münster. Ab dem kommenden Sommer übernimmt er erstmals ein Traineramt.

Der langjährige Profifußballer Mehmet Kara lässt derzeit seine Karriere in der Bezirksliga ausklingen. Der 39-Jährige spielt für den VfL Kamen, traf in dieser Saison schon 16 Mal und kämpft in der Westfalen-Staffel 7 um den Aufstieg.

Unabhängig davon, ob der Sprung in die Landesliga am Ende gelingt, steht jetzt schon fest: Ab dem kommenden Sommer wird Kara seine aktive Laufbahn beenden - und dafür als Trainer der Kamener arbeiten. Erste Erfahrung sammelt der Mittelfeldspieler bereits. Er trainiert die A-Junioren des VfL.

Da die aktuellen Coaches des Bezirksliga-Teams, Sebastian Laub und Emre Aktas, ihren Rücktritt zum Ende der laufenden Saison erklärt hatten, wurde der Weg frei für Kara. Er unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre bei dem ambitionierten Klub aus dem Kreis Unna.

Kara kündigte Trainerlaufbahn bereits an

Dass Kara nach seiner aktiven Zeit an die Seitenlinie wechseln möchte, hatte er bereits vor über zweieinhalb Jahren gegenüber RS angekündigt. "Ich kenne fast alle Ligen in Deutschland, habe von der Kreisliga bis zur 2. Bundesliga in jeder Klasse gespielt und auch getroffen. Das hilft auf jeden Fall, wenn es darum geht, Spieler zu verstehen und richtig zu motivieren", sagte er damals.





Und das ist wahr: Kara arbeitete sich in seiner Karriere aus dem niedrigen Amateurbereich bis auf Top-Niveau vor. Er sammelte unter anderem zehn Einsätze in der türkischen Süper Lig und spielte mit dem SC Paderborn 31-mal in der 2. Bundesliga.

Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Kara bei Preußen Münster. Mit 302 bestrittenen Pflichtspielen ist er bis heute der Rekordspieler der Adlerträger. Im kommenden Sommer beginnt dann ein neues Kapitel - als Trainer des VfL Kamen.