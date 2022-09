Bezirksliga-Gipfeltreffen: Zwei Ex-RWO-Profis treffen aufeinander - Steinmetz vs. Celik

Am Freitagabend (19.30 Uhr) stehen in Oberhausen gleich zwei hoch interessante Spiele auf dem Programm: RWO trifft auf den MSV und Alstaden empfängt den Duisburger FV 08.

Schwarz-Weiß Alstaden spielt einmal mehr eine gute Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Raphael Steinmetz hat bis auf die 3:3-Remis' gegen Speldorf und Sterkrade 06/07 alle vier weiteren Begegnungen gewonnen und dabei auch schon 27 Tore erzielt. Allein zwölf dieser erzielten Treffer gehen auf das des Spielertrainers.

"Wir spielen eine top Saison, kommen auch immer wieder nach Rückständen zurück. Manchmal brauchen wir einfach diesen Gong, um wach zu werden. Vielleicht bekommen wir das noch hin. Aber falls wir es schaffen die Partien immer zu drehen, habe ich auch gegen Rückstände nichts einzuwenden", erklärt Steinmetz.

In unserem Bezirksliga-Duell wird es auf jeden Fall heiß her gehen. Ich kann nur alle Fans einladen nach Alstaden zu kommen. Am Ende des Freitags zählen für mich nur zwei Oberhausener Siege: der von uns und der von RWO. Duisburg soll am Freitag zweimal als Verlierer aus Oberhausen nach Hause fahren. Raphael Steinmetz

Und seine eigen Torquote: "Sechs Spiele, zwölf Buden: Das ist nicht schlecht. Letztes Jahr habe ich 47 Dinger gemacht. Aber viel mehr will ich im Vergleich zum letzten Jahr in der Tabelle klettern, als mehr Tore erzielen. Aktuell sieht das gut aus", sagt der 28-Jährige.

Der ehemalige Profi von Rot-Weiß Oberhausen könnte am Freitagabend (19.30 Uhr) mit einem Sieg über Spitzenreiter Duisburger FV 08 auf Platz eins der Tabelle klettern. "Das ist unser Ziel. Wir wollen dieses Spiel natürlich gewinnen", betont "Steini".

Dabei wird er am Freitag auf einen anderen waschechten RWOler treffen. Denn Trainer der Duisburger ist Musa Celik, der einst der Oberhausener Malocher-Mannschaft unter RWO-Trainer-Legende Hans-Günter Bruns angehörte. "Ich freue mich, dass wir auf Musa treffen. Er ist sympathischer Typ und wir unterhalten uns immer gerne, wenn wir uns sehen", sagt Steinmetz.

Dass zeitgleich auch das Topspiel der zweiten Runde im Niederrheinpokal zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg angepfiffen wird, ist suboptimal, wie Steinmetz findet. Er hofft: "In unserem Bezirksliga-Duell wird es auf jeden Fall heiß her gehen. Ich kann nur alle Fans einladen nach Alstaden zu kommen. Am Ende des Freitags zählen für mich nur zwei Oberhausener Siege: der von uns und der von RWO. Duisburg soll am Freitag zweimal als Verlierer aus Oberhausen nach Hause fahren."