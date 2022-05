VfB Bottrop: 22 Tore in 14 Spielen - Ex-Schalke-U23-Kapitän sucht neuen Verein

Beim VfB Bottrop steht trotz einer erfolgreichen Saison ein größerer Umbruch bevor. Einige Leistungsträger verlassen das Jahnstadion.

Zu Wochenbeginn stellte der VfB Bottrop vier Neuzugänge vor - RevierSport berichtete. Junge Spieler aus anderen Städten. Derweil zieht es die Bottroper Jungs nach der Übernahme von Dirk Griesdorn als neuen Chef im Hintergrund sowie Thomas Gerstner als Sportlicher Leiter weg. Der Verein plant anders, und die Leistungsträger ebenfalls.

Nach den Abgängen der Kanoglu-Brüder Samet und Kapitän Kudret verlässt auch Fatih Candan den Tabellenführer der Bezirksliga und höchstwahrscheinlich kommenden Landesligisten. "Es war ein schönes Jahr in Bottrop. Es ist noch nicht zu Ende. Wir wollen noch die Meisterschaft und das Kreispokal-Finale gegen den SV Rhenania gewinnen. Dann ist aber für mich im Jahnstadion Schluss. Die neue sportliche Führung hat mir nicht das Vertrauen gegeben, das ich mir gewünscht hätte. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Gündüz Tubay und Erdogan Kaya, die mir im vergangenen Sommer diesen Wechsel in meine Heimatstadt ermöglichten", erklärt Ex-Profi Candan.

Fatih Candan - Karriere in Zahlen: Viktoria Köln - 128 Spiele, 61 Tore, 17 Vorlagen TSV Steinbach Haiger - 65 Spiele, 19 Tore, 10 Vorlagen FC Schalke 04 II - 53 Spiele, 8 Tore 2 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen - 6 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Rot-Weiß Oberhausen II - 51 Spiele, 38 Tore Kardemir Karabükspor - 14 Tore, zwei Vorlagen, ein Tor VfB Bottrop - 14 Spiele, 22 Tore

Candan, der nach einer Erkrankung wieder topfit ist, ist der erfolgreichste Torschütze des VfB. In nur 14 Einsätzen erzielte der ehemalige Kapitän des FC Schalke 04 II satte 22 Treffer. Kaum auszudenken, wenn der trickreiche und schussstarke Angreifer alle Spiele absolviert hätte. "Ich freue mich einfach, dass ich wieder gesund bin. Das ist das Wichtigste. Mit der Gesundheit ist auch der Spaß zurückgekommen. Ich will gerne noch zwei, drei Jahre auf einem höheren Niveau spielen. Ich höre mir von Ober- bis Bezirksliga alles an. Es muss am Ende passen und ich muss ein gutes Gefühl haben. Ich würde gerne auch in der kommenden Saison um einen Aufstieg spielen", sagt der Familienvater, der in Gelsenkirchen lebt.