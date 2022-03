Ex-Profi erklärt Engagement: "Der VfB Bottrop ist ein schlafender Riese"

Der VfB Bottrop hat in den kommenden Jahren Großes vor. Die Oberliga ist auf Strecke das Ziel. Ein Ex-Profi soll bei diesem Vorhaben mithelfen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Seit dieser Woche ist bekannt, dass sich der hoch ambitionierte Bezirksligist VfB Bottrop noch breiter aufstellen wird. Bis vor wenigen Wochen waren nur Trainer Patrick Wojwod, Vereinschef Tubay "Jupp" Gündüz sowie die Vorstandsmitglieder Erdogan Kaya und Arwit Rösler für alles beim VfB verantwortlich.

Nach Dirk Griesdorn als Sportdirektor sind nun auch Adolf Preschern (51) als Chefscout und Thomas Gerstner (55) als Sportlicher Leiter hinzugekommen. RevierSport berichtete über diese Verpflichtungen.

Mit dem 292-maligen Ex-Zweitligaprofi Gerstner hat RS gesprochen. Der in Düsseldorf wohnhafte Gerstner erklärt, was ihn an der Aufgabe beim VfB Bottrop reizt.

Thomas Gerstner, Sie haben alles im Fußball erlebt: Warum wechseln Sie nun zu einem Bezirksligisten?

Es hat natürlich etwas mit der Freundschaft zu Dirk Griesdorn zu tun. Wir sind seit Jahrzehnten befreundet und arbeiten an verschiedenen Projekten, eines der Projekte, die wir nun begleiten werden, ist der VfB Bottrop. Dirk ist ein gebürtiger Bottroper und Feuer und Flamme für die Aufgabe. Er hat mich damit sozusagen angesteckt. Wir gehen die Aufgabe mit Spaß an und sie soll auch Spaß machen, aber klar ist auch, dass wir das nicht nur zum Spaß machen.

Was haben Sie denn mit dem VfB vor?

"Jupp" Gündüz hat ja schon die Oberliga als Ziel formuliert. Ich bin da ein wenig defensiver und sage, dass wir erst den ersten Schritt, den Aufstieg in die Landesliga, schaffen müssen. Nach oben hin, sind dann keine Grenzen gesetzt. Der VfB Bottrop ist die Nummer eins in dieser Stadt und hat ein großes Potential. Der VfB ist ein schlafender Riese. Wir wollen die Sponsoren, die Stadt, die Menschen, alle mitnehmen und begeistern. So dass jeder Spaß am VfB Bottrop bekommt.

Sie hatten auch Anfragen aus dem Profifußball, oder?

Ich brauche mich nicht mehr profilieren. Ich habe einem Frauen-Bundesligisten abgesagt. Wir waren weit in den Gesprächen. Aber es hat mich im Endeffekt nicht so sehr gereizt. Im Ausland hätte es auch Möglichkeiten gegeben. Aber wie gesagt: Ich bin froh, dass wir nun dieses Projekt VfB Bottrop angehen.

Sie kommen aus dem Profifußball. Wie gut vernetzt sind Sie denn überhaupt in Bottrop und Umgebung?

Das ist keine Aufgabe, die ich alle meistern soll und auch nicht alleine meistern will. Wir machen alles gemeinsam. Patrick Wojwod hat ein super Netzwerk in der Umgebung und kennt jeden Stein. Wir werden gucken, dass wir die Mannschaft in Absprache mit dem Trainer verstärken. Wojwod spricht jetzt mit allen Spielern und stellt diesen seine, unsere Pläne vor. Ich kenne auch sehr viele Leute, die wandelte Lexika sind und auch in Bottrop, Oberhausen oder Umgebung alle kennen. Aus diesen Netzwerken werde ich natürlich auch schöpfen.

Welche Rolle wird Adolf "Adi" Preschern spielen?

"Adi" lebt in Österreich und hat zuletzt für den DSV Leoben gearbeitet. Das ist ein österreichischer Viertligist, der Carsten Jancker als Trainer geholt hat. Besser gesagt: "Adi" hat ihn geholt. Und da kommen jetzt 3000 bis 4000 Zuschauer zu den Spielen. "Adi" weiß, wie man schlafende Riese wachküsst und kennt das Geschäft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin guter Dinge, dass wir gemeinsam auch den VfB Bottrop wachküssen.

Würden Sie vielleicht bei einem Profi-Angebot schwach werden?

Dieses Projekt möchte ich langfristig begleiten, ob aktiv al Sportlicher Leiter oder als Berater im Hintergrund. Was im Fußball, im Leben passiert, weiß man nie. Und ich möchte auch nichts ausschießen. Die Akte Profi-Trainer habe ich aber zu diesem Zeitpunkt zugemacht. Ich bin 55 Jahre alt und mal schauen, was noch alles vor mir liegt. Aber aktuell finde ich das Projekt VfB Bottrop sehr spannend und möchte da lange mitwirken sowie zum Erfolg beitragen.