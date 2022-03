VfB Bottrop: 292-maliger Zweitligaspieler wird neuer Sportchef

Der VfB Bottrop liefert sich um den Landesliga-Aufstieg ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SC 1920 Oberhausen. Doch in Bottrop gehen die Planungen nur in Richtung Aufstieg.

Dass die Bezirksliga für den VfB Bottrop nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Oberliga Niederrhein sein soll, das betonte VfB-Boss Tubay Gündüz schon mehrfach gegenüber RevierSport. Zuletzt am 15. Februar bei der Vorstellung seines neuen Sportdirektors Dirk Griesdorn.

"Wir müssen uns für unsere Ziele noch professioneller aufstellen", betonte Unternehmer Gündüz. Gesagt, getan: Nach Griesdorn stellte der VfB am Montagabend zwei weitere Hochkaräter für den sportlichen Bereich vor. Ab dem 1. Juli 2022 werden Adolf Preschern (51) und Thomas Gerstner (55), der zuletzt Trainer des Regionalligisten SV Straelen war, Sportdirektor Griesdorn und Trainer Patrick Wojwod unterstützen.

Als Profi stand Thomas Gerstner zwölfmal in der Bundesliga auf dem Rasen und bestritt satte 292 Begegnungen in der 2. Bundesliga. Die meisten seiner Profi-Partien bestritt er für den VfB Oldenburg (107 Spiele), Arminia Bielefeld (106), Carl Zeiss Jena (74), FC Homburg 08 (54) und VfL Wolfsburg (31).

Der österreichische Ex-Profi (98 Spiele in der 2. Bundesliga Österreichs, Anm. d. Red.) Preschern wird für das Scouting beim VfB Bottrop verantwortlich sein. Gerstner, der 292 Zweitligaspiele als Profi absolvierte, wird neuer Sportchef beim hoch ambitionierten Bezirksligisten. "Wir haben das jetzt gemacht, weil sich die Gelegenheit ergeben hat. Worauf sollen wir denn warten? Wir wollen in die Landesliga und später in die Oberliga aufsteigen. Für diese Ziele sind wir nun top aufgestellt. Jetzt gilt es, nur noch sportlich nachzulegen", erklärt Gündüz gegenüber RevierSport.

Wir werden aufsteigen, daran führt kein Weg vorbei! Tubay Gündüz, VfB-Bottrop-Boss

Trotz des engen Zweikampfs mit dem SC 1920 Oberhausen lässt Gündüz einen Gedanken des Nicht-Aufstiegs überhaupt nicht zu. "Alle im Verein kennen unser Ziel und ordnen sich diesem unter. Die Mannschaft ist so zusammengestellt, dass sie jetzt schon in der Landesliga spielen könnte. Wir werden aufsteigen, daran führt kein Weg vorbei!", betont Gündüz.

Zur Info: Am Donnerstag, 31. März, wird in der Sportschule Duisburg der Spielabbruch des Topduells SC 1920 Oberhausen gegen VfB Bottrop - RevierSport berichtete - verhandelt. Gündüz: "Alles andere als drei Punkte für uns am grünen Tisch wären ein Skandal für den Fußball. Ich hoffe, dass das Sportgericht das auch so sieht und die Gerechtigkeit siegt.