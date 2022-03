Didi Schacht: "Schade, dass die Vogelheimer nicht verlieren können"

Die Elfer-Verwirrung im Spiel zwischen GSG Duisburg und Vogelheimer SV geht in die nächste Runde. Die Duisburger werden Einspruch gegen die Neuansetzung einlegen.

Am 6. März 2022 besiegte die GSG Duisburg im Bezirksliga-Spiel den Vogelheimer SV mit 1:0. Doch kurz nach dem Schlusspfiff war schon klar, dass die Gäste aus Essen vor das Sportgericht ziehen werden.

Was war passiert? Kurz nach der 1:0-Führung der Duisburger in der 55. Minute gab es aber einen Elfmeter für Vogelheim, zu dem Hasan Beganovic antrat. Der Routinier verwandelte, doch ein Vogelheimer war zu früh in den Strafraum gelaufen. "Wiederholung", so dachten alle auf der Sportanlage.

Doch es kam anders, wie Vogelheims Stephan Nachtigall erzählte: "Der Schiedsrichter hat auf Freistoß für die GSG entschieden. Wir waren total verblüfft und haben direkt unsere Handys gezückt und recherchiert, da wird der Meinung waren, dass der Elfmeter hätte wiederholt werden müssen."

Ich finde, dass man uns hier nicht bestrafen darf. Das ist eine absolute Frechheit. Schade, dass die Vogelheimer nicht verlieren können. Wir werden auf jeden Fall in Berufung gehen. Didi Schacht

Die Vogelheimer hatten natürlich recht. Das Regelwerk hätte in diesem Fall eine Wiederholung des Elfmeters vorgesehen. Die Essener legten Protest ein und siehe da: Das Bezirksportgericht entschied zugunsten der Vogelheimer und setzte das Spiel neu an. Während es für die Vogelheimer Verantwortlichen die einzig richtige Entscheidung sein konnte - RevierSport berichtete -, kündigen die Duisburger nun ihrerseits Protest an.

"Wir werden gegen die Neuansetzung beziehungsweise gegen das Urteil Einspruch einlegen und in Berufung gehen", sagt Didi Schacht, GSG-Trainer, gegenüber RevierSport und begründet das Duisburger Vorgehen: "Es ist nicht korrekt, dass wir, die GSG Duisburg, die nichts falsch gemacht hat, bestraft werden. Wir haben 1:0 gewonnen. Vogelheim hat es nicht geschafft über 90 Minuten ein Tor zu erzielen. Und zum Elfmeter: Keiner weiß, ob der Elfer im zweiten Anlauf im Tor gelandet wäre. Ich finde, dass man uns hier nicht bestrafen darf. Das ist eine absolute Frechheit. Schade, dass die Vogelheimer nicht verlieren können. Wir werden auf jeden Fall in Berufung gehen."