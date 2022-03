Nach der 0:1-Niederlage gegen die GSG Duisburg am 6. März legte der Vogelheimer SV Protest ein wegen einer Fehlentscheidung. Das Spiel wird nun neu angesetzt.

Das Spiel GSG Duisburg gegen Vogelheimer SV in der Bezirksliga Niederrhein 7 wird neu angesetzt. Der Vogelheimer SV hatte nach der 0:1-Niederlage am 6. März gegen die GSG Duisburg Protest eingelegt. Der Grund: Es gab einen Elfmeter für Vogelheim, den Hasan Beganovic verwandelte. Ein Vogelheimer lief aber zu früh in den Strafraum. Der Schiedsrichter entschied aber nicht auf „Wiederholung“, sondern auf Freistoß für die GSG (RS berichtete).

Am Freitagmorgen kam das Urteil vom Bezirkssportgericht, das wie folgt lautet:

„Nach telefonischer Stellungnahme vom Schiedsrichter wurde der Regelverstoß von diesem zugegeben. Bei dem Spielstand muss das Spiel bei einem Regelverstoß neu angesetzt werden. Da auch die Stellungnahme der Heimmannschaft die gleichen Aussagen beinhaltet wie die vom Schiedsrichter, hält das Bezirkssportgericht nur eine Neuansetzung für die richtige Entscheidung.“

Das Spiel wird also neu angesetzt. Ein Termin steht noch nicht fest. Dieser wird vom Staffelleiter bestimmt. In den Regularien des DFB wird kommuniziert, dass ein Elfmeter wiederholt werden muss, wenn der Schütze trifft und ein oder mehrere Mitspieler zu früh in den Strafraum laufen.

„Alles andere wäre ein Witz gewesen“ Patrick Meyer, Sportlicher Leiter Vogelheimer SV

Patrick Meyer, der sportliche Leiter vom Vogelheimer SV, sagte zu dem Urteil: „Alles andere wäre ein Witz gewesen. Wäre das als Tatsachenentscheidung gewertet worden, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden.“

Bei einer Tatsachenentscheidung gilt, dass „(der Schiedsrichter) eine Entscheidung zur Spielfortsetzung (im Nachhinein) nicht ändern (darf), wenn er feststellt, dass diese nicht korrekt ist".