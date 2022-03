Der Vogelheimer SV hat gegen die 0:1-Niederlage gegen die GSG Duisburg Protest eingelegt. Angreifer Stephan Nachtigall erklärt, wieso. Von der GSG gibt es Gegenwind.

In der Bezirksliga Niederrhein 7 steckt der Vogelheimer SV mitten im Aufstiegsrennen. Am Wochenende ging es zum Auswärtsspiel, wo gegen die GSG Duisburg der nächste Dreier her sollte. Doch es kam zunächst anders. "Es war ein sehr einseitiges Spiel, in dem wir schon zur Halbzeit mit 3:0 hätten führen müssen", berichtet Stephan Nachtigall. Der 36-Jährige fällt seit Ende des vergangenen Jahres mit einem Knorpelschaden im Knie aus und verfolgte das Spiel daher notgedrungen an der Seite von Trainer Sascha Hense.

Stephan Nachtigall schuftet aktuell bei "Physio im Pott" für sein Comeback. Der Heilungsverlauf seines lädierten Knies sei gut, wie er verlauten ließ. "Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, dann will ich am 29. Mai wieder auf dem Platz stehen und meinem Team hoffentlich noch im Aufstiegskampf helfen."

Elfmeterszene sorgt für Aufregung

Gemeinsam sahen beide, wie Kevin Sonneveld die GSG nach 55 Minuten mit 1:0 in Führung schoss. Kurz darauf gab es aber einen Elfmeter für Vogelheim, zu dem Hasan Beganovic antrat. Der Routinier verwandelte, doch ein Vogelheimer war zu früh in den Strafraum gelaufen. "Wiederholung", so dachten sie.

Doch es kam anders, wie Nachtigall weiter erzählt. "Der Schiedsrichter hat auf Freistoß für die GSG entschieden. Wir waren total verblüfft und haben direkt unsere Handys gezückt und recherchiert, da wird der Meinung waren, dass der Elfmeter hätte wiederholt werden müssen."

RevierSport hat ebenfalls recherchiert und der DFB hat hierzu nachfolgende Regularien kommuniziert:

- Schütze trifft, ein oder mehrere Mitspieler laufen zu früh in den Strafraum → Wiederholung

- Schütze verschießt, ein oder mehrere Mitspieler laufen zu früh in den Strafraum → kein Tor, indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft (unter Beachtung der Vorteilsbestimmung: entstünde zum Beispiel ein aussichtsreicher Konter, kann der Schiedsrichter das Spiel auch weiterlaufen lassen)

Demnach hätte der Elfmeter also in der Tat wiederholt werden müssen. "Auch einige Gegner haben nach dem Spiel von einer Fehlentscheidung gesprochen. Wir haben Einspruch eingelegt und ich gehe stark davon aus, dass das Spiel wiederholt werden wird", erklärte Nachtigall, dessen Team 0:1 unterlag.

GSG Duisburg: Trainer Schacht glaubt nicht an Wiederholung

Dietmar Schacht, Trainer der GSG Duisburg, sieht die Sache aus einer anderen Perspektive: "Wir haben zunächst einen unberechtigten Elfmeter gegen uns bekommen. Den hat Beganovic verwandelt, wobei ein Mitspieler zu früh in den Strafraum gelaufen ist. Der Schiedsrichter hat gesagt, dass es in diesem Fall einen indirekten Freistoß geben muss. Für mich handelt es sich um eine Tatsachenentscheidung. Wenn man ein Spiel verloren hat, dann sollte man das auch so akzeptieren. Wir sind im Amateur- und nicht im Profifußball", ließ der ehemalige Schalke- und MSV-Spieler verlauten.

Bei einer Tatsachenentscheidung handelt es sich um eine Entscheidung des Schiedsrichters, die im Nachhinein, auch durch einen Einspruch, nicht mehr angefochten werden kann. Dabei ist unerheblich, ob das Regelwerk korrekt angewendet wurde oder nicht. Die offiziellen DFB-Regularien besagen, dass "(der Schiedsrichter) eine Entscheidung zur Spielfortsetzung (im Nachhinein) nicht ändern (darf), wenn er feststellt, dass diese nicht korrekt ist". Daher rechnet Schacht nicht mit einer Spielwiederholung.

