Neuer Job: Perfekt! Stefan Lorenz übernimmt in der Bezirksliga

Erst am Montag hatte RevierSport berichtet, dass Stefan Lorenz kurz vor einem neuen Trainer-Engagement steht. Am Dienstagmittag wurde dann alles in trockene Tücher gebracht.

Stefan Lorenz, ehemaliger Profi von Rot-Weiss Essen und des Wuppertaler SV, wird neuer Trainer beim Bezirksligisten SV Rhenania Bottrop. RevierSport hatte am Montag von dem gegenseitigen Interesse berichtet, am Dienstag wurde dann alles zu Papier gebracht. "Seit Dienstag, 12.30 Uhr, ist Stefan Lorenz unser neuer Trainer. Wir freuen uns, dass wir Einigung erzielen konnten. Wir planen mit Stefan über die Saison hinaus bis zum Sommer 2023", freut sich Dominik Wrobel, Sportlicher Leiter des SV Rhenania, gegenüber RevierSport. Nach RS-Informationen haben sich die Bottroper, die vier Punkte hinter Spitzenreiter und Lokalrivale VfB Bottrop liegen, auch mit Marcel Landers (Arminia Klosterhardt) und Julian Berg (zuletzt Spielvereinigung Sterkrade-Nord) beschäftigt. Doch den Zuschlag erhielt der 40-jährige Ex-Kapitän von Rot-Weiss Essen - 102 Spiele für RWE zwischen 2005 und 2009. Wrobel erklärt: "Wir haben mit zwei, drei Kandidaten gesprochen und uns beschäftigt. Aber bei Stefan Lorenz hatten wir das beste Gefühl. Er ist schon zweimal in die Landesliga aufgestiegen, hat bei RWE als Co-Trainer gearbeitet und war ein guter Profifußballer. Er weiß, wie das Geschäft funktioniert. Wir hoffen auf gemeinsamen Erfolg." Mit TuS Essen-West 81 gelang Lorenz das Kunststück bereits 2015. Auch der SV Rhenania Bottrop visiert die Landesliga an - vielleicht mit dem aufstiegserfahrenen Lorenz.

Zur Startseite