Zwei Stunden vor dem Anpfiff gegen Waldhof Mannheim hat der FC Viktoria Köln noch einmal einen neuen Spieler vorgestellt.

Nach Paul Pöpperl (Leihgabe des FC Schalke 04) und Tobias Eisenhuth (SSV Jahn Regensburg) hat der FC Viktoria Köln noch einen Spieler verpflichtet.

Lucas Cueto ist ab sofort wieder in Diensten von Viktoria Köln. Der 28-jährige Flügelspieler lief zuletzt für Dynamo Dresden auf und war seit Sommer 2024 verletzungsbedingt vereinslos. Bereits in der Saison 2020/21 war der gebürtige Kölner beim Drittligisten in Höhenberg aktiv. Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, sagt: "Ich freue mich, dass sich Lucas für die Rückkehr zur Viktoria entschieden hat. Er hatte schon eine schöne und erfolgreiche Zeit hier, das wollen wir gerne gemeinsam wiederholen. Die Mannschaft hat er schon in der letzten Zeit kennengelernt. Jetzt wünschen wir uns, dass er gesund bleibt und uns dann mit seiner Qualität weiterhilft." 2020/21 war Cueto mit zwölf Torbeteiligungen Viktoria-Leistungsträger und zog anschließend weiter zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga. Nach 46 Einsätzen beim KSC wechselte der Deutsch-Spanier zu Dynamo Dresden. Mittlerweile kann der Offensivmann auf 100 Drittliga-Einsätze (30 Torbeteiligungen) und 41 Zweitliga-Spiele zurückschauen. Nun ist Cueto zurück im Sportpark Höhenberg. Cueto: "Es fühlt sich gut an, wieder ein Teil von der Viktoria zu sein. Ich war aufgrund einer langwierigen Verletzung aus der Vorsaison einige Zeit raus und bin noch nicht ganz wieder bei hundert Prozent. Aber ich fühle mich sehr gut und habe die letzte Zeit schon mit der Mannschaft trainiert.“ Für den Flügelspieler ist die Rückkehr zu Viktoria auch eine Rückkehr in seine Heimat- und Geburtsstadt. Seine Jugendzeit verbrachte er lange bei Bayer Leverkusen (2004 bis 2011), hat auch schon in jungen Jahren Erfahrungen im Ausland bei West Ham United (2011-2012) und in St. Gallen (2016-2017) gesammelt. "Viktoria Köln verbinde ich vor allem mit Heimat", sagt Cueto, der schon am Freitagabend (24. Januar, 19 Uhr) gegen den SV Waldhof Mannheim im Kader von Cheftrainer Olaf Janßen stehen könnte.