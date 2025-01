Rot-Weiss Essen verabschiedete sich mit einem 1:1-Remis gegen Drittliga-Konkurrent und -Tabellenführer Dynamo Dresden aus dem Türkei-Trainingslager. Das sagte der RWE-Coach.

4x30 Minuten gegen ein Top-Team wie Dynamo Dresden und am Ende stand für Rot-Weiss Essen ein 1:1-Remis zu Buche: kein Wunder, dass RWE-Trainer Uwe Koschinat mit dem einzigen Testspiel im siebentägigen Türkei-Trainingslager zufrieden war.

Uwe Koschinat über...

... die 120 Minuten: "Ja, man muss schon sagen, dass man in den ersten 60 Minuten, in denen Dynamo mit der A-Elf angetreten ist, einen Unterschied in der Spielsicherheit gesehen hat. Auf der anderen Seite finde ich es brutal positiv für die Gruppe, dass ganze viele Spieler, die eine offensive Einstellung haben, sich ganz in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst der Situation gestellt und defensiv sehr gut verteidigt haben."

... Joseph Boyamba: "Er steht sinnbildlich dafür, was ich eben gesagt habe. Ich habe schon öfter betont, dass er keine gute Hinrunde gespielt und auch berechtigt auf die Fresse bekommen hat. Aber, dass der Junge in der eigenen Hälfte dann den Ball so gut erobert und wir über die Aktion den entscheidenden Konter setzten könne, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Spieler zu einhundert Prozent den Ernst der Situation erkannt haben. Die Jungs wollen die Rückrunde mit einer anderen Mentalität und vielleicht auch größeren Defensivarbeit-Bereitschaft spielen."





... Dynamo Dresden: "Wir mussten in diesem Spiel viel aushalten. Dynamo ist sehr, sehr spielstark. Und trotzdem haben wir den Strafraum gut verteidigt und haben uns unheimlich abgefeiert für die Defensivaktionen. Die Jungs haben die Bedeutung dieses Vorbereitungsspiels verstanden. Natürlich hätte es gut getan, wenn wir das zu Null gewonnen hätten. Es hat auch nicht viel gefehlt. Aber wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass das 1:1 verdient war. Es war ein insgesamt sehr, sehr gelungener Test."

... Dominik Martinovic: "Ich glaube, dass für Dominik Martinovic genau das gilt, was für Boyamba, aber auch für Spieler wie Ahmet Arslan oder Ramien Safi gilt: Sie haben sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Bei Martinovic habe ich schon seit Jahren beobachtet, dass man ihn mit Blick in die Tiefe nie abschreiben kann. Er hat die Situation super gelöst und dann auch die richtige Entscheidung getroffen mit einem guten Querpass. Das werden wir in gewissen Phasen der Saison auch benötigen: einen Konterstürmer, der in gewissen Situationen die richtige Entscheidung trifft."