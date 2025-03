Mittwoch, 5. März 2025, war ein Feiertag für die Fans von Rot-Weiss Essen: Jakob Golz bleibt Rot-Weisser. Und sein Stellvertreter wird wohl nachziehen.

Rot-Weiss Essen hat am Mittwoch - RevierSport berichtete - die Vertragsverlängerung von Jakob Golz bis zum 30. Juni 2027 bekanntgegeben.

Dass dieser Kontrakt eine Ausstiegsklausel beinhaltet, die es Golz möglich macht, schon im kommenden Sommer für unter 250.000 Euro die Hafenstraße zu verlassen, macht die Nachricht nicht gerade negativer. In Essen sind alle froh, dass einer der besten Drittliga-Keeper erst einmal auch die nächsten zwei Jahre das RWE-Tor hüten wird. Und falls nicht, gibt es immer noch eine nette finanzielle Entschädigung.

Diese müsste dann wohl nicht in einen Golz-Nachfolger reinvestiert werden. Denn ein adäquater Stellvertreter sitzt mit Felix Wienand auf der rot-weissen Ersatzbank. Wenn Golz mal ausfiel, stand der 22-Jährige immer seinen Mann. In 16 Pflichtspielen für RWE hielt er achtmal seinen Kasten sauber. In den anderen acht Partien kassierte er zwölf Gegentore.

Wienands Vertrag läuft am Saisonende aus. Wie RevierSport aus dem Vereinsumfeld erfuhr, befindet sich eine Vertragsverlängerung mit dem 1,90-Meter-Mann auf der Zielgeraden. In den nächsten Tagen könnte an der Hafenstraße in der nächsten Personalie Vollzug gemeldet werden. Wienand soll einen Vertrag zu verbesserten Konditionen und einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2028 erhalten. Update (6. März, 10.15 Uhr): Nun hat RWE die Vertragsverlängerung offiziell gemacht.



Der RWE-Kader in der Übersicht - inklusive Vertragsüberblick (vorausgesetzt, RWE hält die 3. Liga):

Tor: Jakob Golz (Vertrag bis zum 30. Juni 2027), Felix Wienand, Ole Springer (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger (bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen), Eric Voufack (Vertrag läuft am Saisonende aus), Nils Kaiser (Vertrag bis zum 30. Juni 2026)

Linksverteidiger: Matti Wagner (bis zum Saisonende von Greuther Fürth ausgeliehen), Lucas Brumme, Ekin Celebi (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Innenverteidiger: Michael Schultz, Tobias Kraulich (beide Verträge bis zum 30. Juni 2026), Mustafa Kourouma, Jose Enrique Rios Alonso (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Gianluca Swajkowski (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Klaus Gjasula (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Torben Müsel (beide Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Thomas Eisfeld (Vertrag läuft am Saisonende aus)

Offensive Flügel: Ramien Safi, Joseph Boyamba, Kelsey Owusu (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Kaito Mizuta (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026), Dion Berisha (aktuell an SGV Freiberg ausgeliehen, Vertrag bis zum 30. Juni 2027 gültig)

Angriff: Manuel Wintzheimer (bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Moussa Doumbouya (Vertrag läuft am Saisonende aus), Dominik Martinovic (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Zur Info: Stürmer Marek Janssen besitzt ab dem 1. Juli 2025 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027