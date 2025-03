Aachen zittert sich im Mittelrheinpokal weiter, Erst in Überzahl kurz vor dem Ende gab es den Sieg in Düren. Das sind die Halbfinal-Teilnehmer.

Am Mittwochabend stand im Mittelrheinpokal das Viertelfinale auf dem Programm. Das gab es interessante Partien. Drittligist Alemannia Aachen wollte sich zum Beispiel Selbstvertrauen für den Abstiegskampf der 3. Liga holen.

Beim Regionalligisten 1. FC Düren wurde es aber ein richtiger Kampf bis zur 90. Minute - mit einer späten Erlösung beim 3:1 (0:1)-Erfolg. 1500 Aachener begleiteten das Team nach Düren. Doch lange gefiel denen nicht, was sie sahen. Zwar hatten die Aachener die ersten Chancen, doch Düren erzielte vor 2500 Zuschauern das erste Tor.

Nach einer Ecke köpfte Petar Lela den Underdog in Führung. In der Folge drückte Aachen auf den Ausgleich, fand bis zur Pause aber die Lücke nicht. Es war wie in der Liga - die Alemannia ist vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich.

Nach dem Wechsel arbeitete die Alemannia weiter am Ausgleich. Doch es musste erst ein Eigentor nach 66 Minuten her, um das 1:1 zu erzielen. Pechvogel für Düren war Matthias Wetschka.

Doch auch der Ausgleich war kein erkennbarer Brustlöser, es blieb spannend bis zum Ende. Kurz vor dem Abpfiff kassierte Dürens Jayden Bennetts Gelb-Rot. In Überzahl schlug Aachen dann zu. Nach einer Flanke von Anton Heinz war es Sasa Strujic, der Aachen ins Halbfinale brachte. Heinz machte mit dem 3:1 nach 97 Minuten endgültig den Deckel auf die Partie.

Viktoria Köln souverän im Halbfinale

Ein reines Regionalliga-Duell gab es in Köln, wo die Fortuna auf Eintracht Hohkeppel traf. Kurz vor der Pause brachte Fortunas Stipe Batarilo den Favoriten in Führung. Das 1:0 hatte bis zum Ende Bestand.

Souverän gewann Drittligist Viktoria Köln seine Partie beim Landesligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid. Malek El Mala, der im Sommer zum 1. FC Köln wechseln wird, traf früh doppelt und bescherte seinem Team einen ruhigen Abend. Nach der Pause legte die Viktoria nach - 4:0 hieß es nach 90 Minuten.

Im vierten Spiel setzte sich der FC Teutonia Weiden im Duell der Mittelrhein-Ligisten gegen den SSV Merten mit 2:1 durch.

Das Viertelfinale in der Übersicht

FSV Neunkirchen-Seelscheid - Viktoria Köln 0:4

1. FC Düren - Alemannia Aachen 1:3 Fortuna Köln - Eintracht Hohkeppel 1:0

FC Teutonia Weiden - SSV Merten 2:1