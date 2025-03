Der VfL Bochum steht vor einer schweren Aufgabe in München. Tom Krauß fordert Mut statt Angst gegen die Bayern. „Sonst brauchen wir gar nicht anzutreten.“

Gleich sieben Mal erklang die Torhymne des FC Bayern München beim letzten Gastauftritt des VfL Bochum in München in der vergangenen Saison. Beim 0:7 in München traf Harry Kane gleich dreifach, der auch aktuell wieder in bestechender Form ist, in der Champions League gegen Bayer Leverkusen allgegenwärtig war und zweimal ins Schwarze traf.

Dem ein oder anderen VfL-Fan könnten die Knie vor der wohl schwersten Aufgabe der Saison, dem Auswärtsspiel in der Allianz Arena (Samstag, 15:30 Uhr, RS-Liveticker), schlottern. Ganz anders sieht es Mittelfeldmann Tom Krauß - Angst sei für ihn das Letzte, was gegen die Bayern in Frage komme. Er wird deutlich: "Wir wissen, dass das eine der besten Mannschaften in Europa ist. Aber wenn wir da mit Angst hinfahren, dann verlieren wir sowieso."

Krauß will die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, denn beim Blick auf die letzten Spiele könnte denen, die es mit dem VfL halten, schwindelig werden: Drei der letzten sieben Partien gegen die Bayern gingen mit einem herben 0:7 (!) verloren. Krauß: "Wenn man so denkt: Wir haben letztes Jahr so viele da bekommen - das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen mache ich mir darüber gar keine Gedanken."

Immerhin: Zwei dieser sieben letzten Spiele gegen den Rekordmeister wurden sogar gewonnen. Aber die aktuelle Formstärke der Bayern - das zeigt auch der überzeugende Champions-League-Auftritt gegen Leverkusen - spricht natürlich nicht für den VfL. Krauß relativiert das Leverkusen-Spiel in der Champions League. Er schaue sich die Spiele zwar an, blicke auf gewisse Laufwege und Abläufe bei den Bayern, aber dennoch betont Krauß: "Das ist am Wochenende ein komplett anderes Spiel."

Der VfL braucht in München einen absoluten Sahnetag. Und darf sich, das fordert Krauß, nicht verstecken: "Wir müssen mit einem gewissen Selbstvertrauen dahinfahren. Als Team auftreten, gar keine Angst haben. Sonst brauchen wir auch gar nicht antreten."