Rot-Weiß Oberhausen arbeitet künftig mit einer Agentur zusammen. Damit möchte der Verein professioneller werden.

Rot-Weiß Oberhausen geht im Bereich der Sponsoren-Akquise neue Wege und begrüßt mit "all about sports" ab sofort eine Vermarktungsagentur in seinen Reihen. Mit dieser Zusammenarbeit geht RWO einen weiteren richtungsweisenden Schritt im Rahmen der Professionalisierung und beschreitet neue Wege in der Vermarktung.

All about sports bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Sportvermarktung mit und bietet dabei innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Sportvereine. In der Regionalliga West vertrauen bereits der FC Gütersloh sowie der 1. FC Bocholt auf die Expertise des Unternehmens.

Durch die Zusammenarbeit möchte RWO die Sichtbarkeit und Vermarktung des Vereins nachhaltig stärken und neue Möglichkeiten für Sponsoren und Partner schaffen. All about sports soll zukünftig ein zentraler Baustein insbesondere im Bereich der Akquise von neuen Partnern für den Verein werden. Beide Seiten befinden sich bereits seit einiger Zeit in regem Austausch und entwickeln derzeit ein neues Vermarktungs- und Sponsoring-Konzept.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit all about sports", berichtet Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender bei RWO. "Die ersten gemeinsamen Gespräche waren durchweg positiv und sehr konstruktiv. Wir wollen den Verein zukunftsorientiert aufstellen und sehen den Schritt der Zusammenarbeit mit all about sports als wichtigen Grundstein dafür. Nun geht es darum, die Partnerschaft mit Leben zu füllen und sehen uns dabei auf einem guten Weg. All about sports soll das ambitionierte Ziel, die Anzahl der RWO-Partner in den kommenden Monaten deutlich zu erhöhen, entscheidend mit vorantreiben."

Auch Martin vom Hofe, Geschäftsführer von All about sports, freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Kleeblättern: "Rot-Weiß Oberhausen ist ein Traditionsverein mit großem Potenzial und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Grundlage für nachhaltiges Wachstum im Sponsoring schaffen können. Unser Ziel ist es, RWO als attraktiven Partner für Unternehmen noch besser zu positionieren und neue, langfristige Kooperationen zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, den Verein mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk aktiv zu unterstützen und die Vermarktung auf das nächste Level zu heben."