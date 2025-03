Die DFL hat die Spieltage 28 bis 30 terminiert, darunter auch das Auswärtsduell von Borussia Dortmund beim FC Bayern München.

Topspiel für Borussia Dortmund: Nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage 28 bis 30 terminiert hat ist klar, wann der BVB auf Rekordmeister FC Bayern München treffen wird. Am Samstag, 29. April müssen sich die Schwarz-Gelben ab 18.30 Uhr in der Allianz-Arena beweisen. Zuvor steht ebenfalls ein Auswärtsduell gegen den SC Freiburg an, bevor es am 30. Spieltag gegen die Borussia aus Mönchengladbach geht.

Im Hinspiel trennten sich Borussia Dortmund der derzeitige Tabellenführer mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Nachdem Jamie Gittens (27.) den BVB zur Führung geschossen hatte, sah es lange nach der Sensation im Signal Iduna Park aus. Doch ein später Treffer von Jamal Musiala (85.) sorgte für das am Ende leistungsgerechte Remis.

Auch gegen Borussia Mönchengladbach reichte es im Dezember 2024 nur für ein 1:1 (0:0). Den 1:0-Führungstreffer von Jamie Gittens (65.) egalisierte Kevin Stöger per Elfmeter.

An das Heimspiel gegen den SC Freiburg werden sich die BVB-Anhänger gern erinnern: Trotz des Ausfalls von Torjäger Serhou Guirassy setzten sich die Dortmunder souverän mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Maximilian Beier (7.), Felix Nmecha (40.), Julian Brandt (66.) und Jamie Gittens (77.).

BVB: Topspiel gegen FC Bayern München läuft auf Sky

Während die Partien am Samstag (ebenso wie englische Wochen) bei Sky übertragen werden, laufen die Spiele der Bundesliga freitags und sonntags bei DAZN.

Aufgrund des Feiertags finden an Karfreitag (18. April) keine Spiele statt. Stattdessen sind am 30. Spieltag drei Partien angesetzt. Die Ansetzungen der fehlenden Spieltage sollen zwischen dem 17. und 21. März (12. Kalenderwoche), nach dem Abschluss der Achtelfinalspiele der Uefa-Klubwettbewerbe, bekannt gegeben werden.

Die Spieltage 28 bis 30 von Borussia Dortmund im Überblick:

28. Spieltag, 5. April 2025, 15:30 Uhr:

Sport-Club Freiburg - Borussia Dortmund

29. Spieltag, 12. April 2025, 18:30 Uhr:

FC Bayern München - Borussia Dortmund

30. Spieltag, 20. April 2025, 17:30 Uhr:

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach