Es kriselt beim Wuppertaler SV. Die Baustellen betreffen nicht nur das Geschehen auf dem Feld. Die Zuschauer fehlen, Verträge laufen aus.

Gute Miene zu bösen Spiel - so könnte man das Arrangement der WSV-Pressekonferenz vor dem Abstiegskrimi gegen die Zweitgarnitur des FC Schalke 04 beschreiben.

Denn so sehr die beiden WSV-Vertreter, Sportchef Gaetano Manno und Trainer Sebastian Tyrala, dort die positiven Dinge hervorhoben, den Zusammenhalt betonten - so deutlich wurden die Probleme des WSV, die sich zwischen den Zeilen herauslesen ließen.

Das erste leidige Thema ist die Baller League. Als ein Pressevertreter diese im Zusammenhang mit einer dortigen Top-Performance von Marco Terrazzino thematisierte, nahm Tyrala umgehend eine defensive Haltung ein: "Wir hatten selbst genug zu tun. Nachher habe ich ein paar Highlights gesehen, aber ich habe mir das jetzt nicht angeschaut", sagte er ausweichend.

"Es wäre schön, wenn er bei uns auch ein Tor schießen würde", fügte er schmunzelnd hinzu. Die Wahrheit ist nämlich auch: Marco Terrazzino kann in der Baller League so oft treffen und zaubern wie er will, seine beiden Regionalliga-Buden beim 1:2 gegen MSV Duisburg und beim 1:5 gegen den 1. FC Bocholt brachten dem Wuppertaler SV noch keine Punkte ein.

Das zweite Thema, das auf der Pressekonferenz aufkam, sind die Vertragssituationen von Spielern und Trainer. "Es ist nicht so, dass wir darüber nachdenken, wie meine Situation aussieht", sagte Tyrala und ergänzte: "Wir sind selbst dafür verantwortlich und dafür zuständig, uns in ein positives Licht zu rücken, dass wir entweder von einem anderen Verein einen Vertrag bekommen oder hier ein Vertragsangebot erhalten."

Er nahm sich und sein Team in die Verantwortung, um Eigenwerbung zu betreiben, bevor man etwas fordere, räumte aber ein: "Natürlich ist die Situation schöner, wenn jeder weiß, wie es im Sommer weitergeht. Ist doch ganz normal." Unschön sei, "wenn man irgendwann zum Arbeitsamt rennen muss, weil es noch nichts gibt für den Sommer, ist doch klar." Aber das dürfe keine große Rolle spielen, betont der 37-Jährige.

Dann ist da noch drittens das Thema des fehlenden Zuschauer-Ansturms. Beim Kellerkracher gegen den SC Wiedenbrück, ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, fanden zuletzt nur 1486 Fans den Weg ins Stadion am Zoo - 1000 weniger als im Schnitt.

"Da müssen wir in Vorleistung gehen. Wir brauchen mal einen Sieg. Die Leute, die da waren, haben sehr gut unterstützt. Das hat die Mannschaft auch gemerkt", kommentierte Sportchef Gaetano Manno das Zuschauer-Thema. Wenn das Team in Vorleistung ginge, da ist er sich sicher, kämen auch wieder mehr Zuschauer. Dennoch unterstrich er, wie wichtig die Unterstützung der Fans sei und dass er hoffe, dass die Leute trotz der schweren Phase des WSV ins Stadion kommen.