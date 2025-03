Viele Schalke-Fans werden am Samstag ihren S04 zum Spiel bei Hertha BSC begleiten. Ein Fanclub in Berlin hat sich darauf eingestellt.

Der FC Schalke 04 spielt am Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) bei Hertha BSC Berlin.

Zu dem aus Schalker Sicht weitgehend sportlich bedeutungslosen Spiel werden angeblich bis zu 40.000 S04-Fans in der Hauptstadt erwartet. Auch, wenn diese Zahl wohl übertrieben erscheint, werden wohl tatsächlich 25.000 bis 30.000 Schalker im Olympiastadion dabei sein. Ein verblüffender Wert.

Für den S04-Fanclub Königsblau Berlin ist das ein Feiertag. Und so hat sich die selbsternannte Hauptstadtvertretung der Knappen auch akribisch auf die Faninvasion vorbereitet und ein Programm auf die Beine gestellt, damit sich die vielen Schalker standesgemäß auf das Spiel vorbereiten können.

Auf seiner Website hat der Fanclub nun eine Einladung an die mitgereisten S04-Fans ausgesprochen. "Es ist wieder so weit! Am Samstag, 8.03.2025 trifft unser Herzensverein auf die Charlottenburger Hertha. Unser Schacht im Restaurant Berliner Hof in der Hildegardstraße 14, 10715 Berlin ist am Spieltag ab 9 Uhr für Euch geöffnet. Es wird einen kleinen Imbiss geben und wir können uns GEmeinsam auf das Spiel einstimmen."

Es soll auch einen Fanmarsch geben. Allerdings nicht bis zum Stadion, sondern nur bis zur nächsten S-Bahn-Haltestelle. Denn man will gemeinsam zum Spiel aufbrechen. "Der Fanmarsch (zur S-Bahn Bundesplatz) startet voraussichtlich gegen 10:45 Uhr!" erklärt Königsblau Berlin.

Nach dem Spiel wird es keine Party geben. Auch nicht am Freitagabend. Und sie bitten um gutes Benehmen aus Rücksicht vor Anwohnern. "Da sich unser Fanlokal mitten in einem Wohngebiet befindet, bitten wir ausdrücklich um Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern. Benutzt die Toiletten im Restaurant bzw. die bereitgestellten Dixies." Das Ganze verbindet der Fanclub mit einem griffigen Slogan: "Wer draußen pinkelt, ist Borusse!"

Zudem weist der Fanklub darauf hin, dass der Weltfrauentag am 8. März in Berlin ein Feiertag ist. Mit entsprechenden Einschränkungen ist also zu rechnen.