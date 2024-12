Der SV Sandhausen hat einen neuen Cheftrainer: Kenan Kocak trainiert ab sofort den Drittligisten und übernimmt damit die Aufgaben von Sreto Ristic.

Wenige Tage nach dem Aus von Sreto Ristic hat der SV Sandhausen einen neuen Trainer vorgestellt. Mit Kenan Kocak kehrt ein alter Bekannter zum Hardtwald zurück.

"Wir haben ein klares Anforderungsprofil an den neuen Trainer: Neben der nötigen Erfahrung sind ein klarer taktischer Plan, den die Mannschaft aktuell dringend benötigt, die Fähigkeit, im Spiel reagieren zu können, sowie eine klare Linie in der Mannschaftsführung die ausschlaggebenden Faktoren. Als die Tür zu Kenan aufging, mussten wir nicht lange überlegen. Er kennt die Region sowie das Potenzial und das Umfeld des SVS bestens. Deshalb freue ich mich, dass sich Kenan für den SVS entschieden hat", erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Geschäftsführer Volker Piegsa ist vom neuen Cheftrainer ebenfalls überzeugt: "Mit Kenan kommt ein erfahrener Trainer zurück an den Hardtwald, der schon mehrfach seine Qualität unter Beweis stellen konnte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Der designierte Cheftrainer freut sich ebenfalls auf die zweite Amtszeit in Sandhausen: "Es ist schön, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Als mich Jürgen Machmeier kontaktierte, musste ich nicht lange zögern. Für mich war klar, dass ich nach Hause in die Region zurückkehren möchte”, erklärt Kocak seine Rückkehr. “Ich hatte hier eine wundervolle Zeit und möchte gemeinsam mit dem Team und unseren Fans daran anknüpfen. Wir haben wichtige Ziele vor uns, die wir mit harter Arbeit und einer klaren Strategie verfolgen müssen", sagte der 43-Jährige weiter. Kenan Kocak wird die Mannschaft am Donnerstag, den 2. Januar, zum Auftakt der Rückrundenvorbereitung zum ersten Mal trainieren.

Nachdem der im anatolischen Kayseri geborene Kocak seine aktive Karriere verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, startete er 2009 als Trainer an der Seitenlinie von Türkspor Mannheim, bevor er von 2010 bis 2013 den VfR Mannheim betreute und den Aufstieg in die Oberliga schaffte.

Von 2013 bis 2016 führte er den SV Waldhof Mannheim in der Regionalliga Südwest zur Meisterschaft. Anschließend übernahm Kocak den SVS in der 2. Bundesliga und feierte mit Rang 10 zum Abschluss der Saison 2016/17 die bis dato beste Platzierung in der Sandhäuser Vereinsgeschichte. Nach 82 Spielen endete Kocaks erste Amtszeit am Hardtwald im Oktober 2019.

Kurz nach dem Ausscheiden beim SVS schloss sich Kocak, der die UEFA-Pro-Lizenz besitzt, Zweitligist Hannover 96 an und stand für 57 Pflichtspiele an der Seitenlinie. Nach der einvernehmlichen Trennung im Sommer 2021 assistierte Kocak bis 2023 Kocak als Co-Trainer von Stefan Kuntz und betreute die türkische Nationalmannschaft. Zuletzt war Kocak in der türkischen Hauptstadt als Cheftrainer von MKE Ankaragücü aktiv. Die Zusammenarbeit mit dem türkischen Zweitligisten wurde am 24. Dezember 2024 einvernehmlich beendet.