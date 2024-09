Testspiel-Zeit in der 3. Liga, sechs Teams um Spitzenreiter Erzgebirge Aue waren an diesem Donnerstag im Einsatz. Die Übersicht.

Mit vier Siegen aus vier Spielen legte Erzgebirge Aue in der 3. Liga einen makellosen Start hin. In einem Testspiel an diesem Donnerstag wurden dem Tabellenführer aber deutlich die Grenzen aufgezeigt. Beim 1. FC Nürnberg kassierte der FCE eine 0:6-Niederlage.

Taylan Duman (12., 45.), Dustin Forkel (28.), Kanji Okunuki (56., 60.) sowie Florian Flick (90.) waren für den Zweitligisten erfolgreich. Beide Trainer nutzten das Testspiel dazu, der zweiten Reihe Spielpraxis zu verschaffen.

Aues Coach Pavel Dotchev wollte die Niederlage nicht überbewerten. "Die Leistung war besser als das Ergebnis", sagte er bei Tag24. "Einsatz, Wille und Leidenschaft waren da, aber ich bin mir sicher, dass wir aus diesem Test viel mitnehmen können."

In einem ähnlich klaren Endergebnis mündete das Duell zwischen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching. Mit 1:6 musste sich die Spielvereinigung, die am Wochenende noch Rot-Weiss Essen im Heimspiel mit 2:0 besiegt hatte, geschlagen geben.

Am Tag nach dem 3:0-Sieg im Landespokal-Achtelfinale gegen den FC Deisenhofen hatte Trainer Marc Unterberger jede Menge frisches Personal aufs Feld geschickt, das galt für die Regensburger ebenso. Max Meyer (7.), Jonas Bauer (46.), Noah Ganaus (58.), Eric Hottmann (79.) sowie Anspach (88.) trafen für Regensburg. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Florian Schmid (29.) war für Unterhaching nicht drin.

Unterhaltsam ging es im Testspiel zwischen Zweitligist 1. FC Magdeburg und dem VfL Osnabrück zu. Nach einer Spielzeit von 120 Minuten stand ein knapper 4:3-Sieg für den Zweitligisten zu Buche. Nach Führung geriet der VfL in 1:3-Rückstand, kämpfte sich auf 3:3 zurück - und musste in der letzten Minute noch einen Gegentreffer schlucken.

Drittliga-Tests vom Donnerstag im Überblick

VfL Bochum - Rot-Weiss Essen 3:1

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue 6:0

1. FC Magdeburg - VfL Osnabrück 4:3

Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching 5:1

Dynamo Dresden - Hertha BSC II 2:2

Hochwaldauswahl - 1. FC Saarbrücken 0:9