Michael Eberwein von Borussia Dortmund II erzielte beim 3:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching am 1. Spieltag der 3. Liga einen Doppelpack und stellte einen Vereinsrekord ein.

Zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Liga schlug Borussia Dortmund II die SpVgg Unterhaching mit 3:0 (2:0). BVB-Spieler Michael Eberwein schnürte nach seiner Einwechslung einen Doppelpack und stellte dadurch einen Vereinsrekord ein.

Zusammen mit Werder-Bremen-Profi Marvin Ducksch steht Eberwein mit 36 Toren an der Spitze der vereinsinternen Torjägerliste beim BVB II. Zwar brauchte Ducksch mit 84 Partien im Vergleich zu Eberweins 149 Einsätzen deutlich weniger Spiele für diese Torausbeute, jedoch kann Eberwein in den kommenden Wochen mit einem weiteren Treffer zum alleinigen Rekordhalter werden.

„Das ist natürlich eine coole Sache und freut mich sehr. Zwar hat Marvin Ducksch deutlich weniger Spiele gebraucht als ich, um auf diese Anzahl zu kommen, aber trotzdem ist es eine schöne Nebensache. Ich bin mit ihm gleichgezogen und hoffe, dass ich in Zukunft noch ein paar Tore mehr machen werde”, verriet Eberwein.

Mit 28 Jahren ist Eberwein hinter Patrick Göbel (31 Jahre) der zweitälteste Spieler seiner Mannschaft. Nach dem Abgang von Routinier Franz Pfanne zu Hansa Rostock ist Eberweins Rolle als Führungsspieler nun gefragter denn je und diese Rolle will der in Dellnhausen geborene offensive Mittelfeldspieler auf und neben dem Platz bestmöglich ausfüllen.

Sobald ich auf dem Platz bin, will ich wie jeder andere einfach meine Leistung bringen und vorangehen. Michael Eberwein

„Gegen Unterhaching bin ich von der Bank gekommen. Unser Konkurrenzkampf ist in diesem Jahr besonders hoch und da kann es vorkommen, dass ich nicht von Beginn an spiele. Trotzdem muss ich versuchen, die Jungs immer weiter zu pushen und den jungen Spieler auch von außen ein paar Tipps geben”, verriet Eberwein.

Und führte aus: „Manche haben gegen Unterhaching ihr erstes Spiel in der 3. Liga gemacht und waren dementsprechend vielleicht ein bisschen nervös. In solchen Fällen suche ich natürlich das Gespräch mit den jungen Spielern und sobald ich auf dem Platz bin, will ich wie jeder andere einfach meine Leistung bringen und vorangehen.”

Am kommenden Spieltag gastiert Borussia Dortmund II zum 2. Spieltag bei Arminia Bielefeld. Vielleicht wird Eberwein bereits danach alleiniger Rekordtorschütze seiner Mannschaft sein, egal ob er von Beginn an spielt oder als Joker in die Partie kommt.

