Der FC Hansa Rostock rüstet sich für die 3. Liga. Mit Bernd Hollerbach ist der neue Cheftrainer schon da. Jetzt ist auch klar, wer ihn unterstützen wird.

Simon Pesch hat als Co-Trainer beim FC Hansa Rostock unterschrieben. Das teilte die Kogge am Montag, 10. Juni, mit. Pesch ist auch in Nordhrein-Westfalen kein Unbekannter, war er von 2017 bis 2019 doch Co-Trainer bei Alemannia Aachen.

Zuletzt stand Pesch bei dem polnischen Erstligisten Gornik Zabrze unter Vertrag. All das soll ihm nun helfen, wie er selbst hofft. "Durch meine Erfahrungen bei Alemannia Aachen und Gornik Zabrze weiß ich, wie ein Traditionsverein funktioniert und das macht für mich auch den besonderen Reiz aus, beim FC Hansa Rostock anzuheuern", sagte er.

Und weiter: "In den sehr guten Gesprächen mit Bernd Hollerbach und Amir Shapourzadeh hat sich schnell herauskristallisiert, dass ich mich vor allem auf die mannschaftstaktische und die individuelle Weiterentwicklung der Spieler konzentrieren werde, wo ich auch meine persönlichen Stärken sehe. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team und die Zeit in Rostock."

Shapourzadeh, seines Zeichens Direktor Profifußball beim FCH, sagte: "Simon passt perfekt zur Kogge. Er hat bereits jede Menge Erfahrungen im Nachwuchsbereich sowie im In- und Ausland gesammelt und kennt die Arbeit in großen Vereinen wie Hansa. In den intensiven Gesprächen mit ihm hat sich schnell gezeigt, dass er von seinen Ansätzen und auch als Typ hervorragend mit Bernd Hollerbach harmoniert. Wir sind überzeugt, dass sich beide sehr gut ergänzen und gemeinsam mit Dirk Orlishausen ein starkes Trainer-Team bilden werden."

Pesch ist studierter Sportwissenschaftler und wird zusammen mit Bernd Hollerbach am 23. Juni die erste Trainingseinheit in Vorbereitung auf die kommende Saison leiten. Neben seinen Stationen in Aachen und Zabrze assistierte der 35-Jährige zwischen 2019 und 2022 bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 in der Regionalliga West.

Zudem war er Trainer bei der U19 der 1. Jugend-Fußball-Schule Köln, Scout bei Fortuna Köln und Co-Trainer im Jugendbereich von Fortuna Düsseldorf.