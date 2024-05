Einiges los in der 3. Liga: Aufsteiger Cottbus sowie die Traditionsklubs Waldhof Mannheim und TSV 1860 München haben Zugänge vermeldet.

Der TSV 1860 München hat sich mit Patrick Hobsch verstärkt.

Der torgefährliche Mittelstürmer - 13 Tore in 38 Spielen in der abgelaufenen Saison für die Spielvereinigung Unterhaching - wird mit der Rückennummer 34 auflaufen, die bereits sein Vater, Bernd Hobsch, in den Bundesliga-Spielzeiten 1997/98 und 1998/99 bei den Löwen getragen hat.

"Patrick Hobsch habe ich schon lange auf der Wunschliste für das neue Löwenrudel", sagt Dr. Christian Werner, 1860-Sportchef. "Patrick bringt alles mit, was es braucht, um beim TSV 1860 München erfolgreich zu sein. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern bringt auch eine sehr positive Einstellung mit. Patrick wird auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Spieler für uns sein."

"Für den TSV 1860 München auflaufen zu dürfen, die Rückennummer, die mein Vater hier in der 1. Bundesliga getragen hat, zu erhalten und damit quasi in seine Fußstapfen zu treten ist natürlich etwas ganz Besonderes. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich hier meinen eigenen Weg gehen möchte, meine eigenen Erfolge sammle und diesem großartigen Verein helfe, erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf 19 ausverkaufte Heimspiele und eine unfassbare Atmosphäre im Grünwalder Stadion", meint der 29-jährige Hobsch, der die letzten drei Jahre in Unterhaching verbrachte.

FC Energie Cottbus: Neuer Stürmer war in 58 Spielen an 48 Toren beteiligt

Auch Aufsteiger FC Energie Cottbus treibt die Planungen für die kommende Spielzeit 2024/2025 in der 3. Liga voran und hat mit Romarjo Hajrulla seinen ersten Neuzugang unter Vertrag genommen. Der 25-jährige griechisch-albanische Angreifer wechselt vom FC Rot-Weiß Erfurt in die Lausitz. In 58 Pflichtspieleinsätzen für die Thüringer erzielte der 1,79 Meter große Stürmer insgesamt 30 Tore und legte 18 Treffer auf.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte über den ersten Neuzugang:"Wir haben uns bereits vor einigen Wochen ligaunabhängig mit Romarjo auf einen Wechsel zu uns verständigt, wollten aber erst bis zum Saisonende mit der Veröffentlichung warten. Romarjo bringt in seinem Spiel eine extreme Wucht mit, was man in den zurückliegenden zwei Jahren in Erfurt auch sehr gut sehen konnte. Das gefällt uns sehr. Zudem hat er nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel im kommenden Jahr bereichern wird und freuen uns, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat."

Hajrulla wurde in Athen geboren, wuchs in Griechenland auf und spielte im Nachwuchsbereich von Olympiakos Piräus sowie Atromitos Athen, ehe er im Januar 2017 nach Deutschland kam. Zunächst beim FC International Leipzig, der BSG Wismut Gera und dem ZFC Meuselwitz aktiv, führte sein weg später zum 1. FC Lokomotive Leipzig.

Waldhof Mannheim: Talent vom 1. FC Nürnberg kommt

Ein weiterer Neuzugang steht auch beim SV Waldhof Mannheim fest. Der 20-jährige Seyhan Yigit wechselt vom 1. FC Nürnberg II zum SVW und schnürt ab sofort die Schuhe für den Mannheimer Traditionsverein.

Der Rechtsverteidiger lief in diese Saison insgesamt bei 25 Spielen für den FCN in der Regionalliga auf und sammelte dabei sieben Scorerpunkte. Yigit besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Damit fällt der Außenverteidiger unter die U23-Regelung der 3. Liga. Für verschiedene türkische U-Nationalmannschaften kommt Yigit auf 20 Einsätze, zuletzt auch für die U21-Nationalmannschaft.

"Ich habe im Vorfeld sehr viele positive Dinge über den SV Waldhof Mannheim gehört. Schnell habe ich in den Gesprächen gemerkt, dass ich hier sehr gut hineinpassen kann. Es freut mich nun sehr, dass wir zusammenfinden konnten und ich zukünftig für den SV Waldhof auflaufen werde. Mit meiner Dynamik und meinem Spielstil bin ich davon überzeugt, dass ich der Mannschaft in der neuen Saison helfen kann", sagte Yigit bei seiner Vertragsunterzeichnung im Carl-Benz-Stadion.