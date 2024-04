Rot-Weiss Essen ging am Dienstag wieder auf Reisen. Das Ziel: Das Saarland. Hier wird es nämlich am Mittwoch (24. April, 19 Uhr) im Stadion des 1. FC Saarbrücken heiß hergehen.

Rot-Weiss Essen kämpft um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Von diesem Satz hätten RWE-Fans noch vor zwei, vielleicht auch einem Jahr nicht gewagt zu träumen. Doch RWE ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist. Im Sport ist alles möglich.

Ähnlich sieht dies vor dem Nachholspiel (Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim 1. FC Saarbrücken der RWE-Trainer.

Christoph Dabrowski erklärt: "Es hat sich an unserer Ausgangssituation eigentlich nichts geändert. Wenn wir weiter an Relegationsrang drei schnuppern wollen, müssen wir unsere Spiele gewinnen. Wir spielen eine Super-Saison und sind im Flow. Die Jungs haben jetzt bei einem starken Gegner in Saarbrücken wieder alle Möglichkeiten den Weg fortzusetzen. Das ist unser Ziel für Mittwoch!"

Dass aktuell Spieler wie Marvin Obuz, bester Essener Scorer, oder Vinko Sapina, RWE-Kapitän, ausfallen, scheint der Mannschaft nichts auszumachen. Jeder, sogar die schon bei RWE abgeschriebenen Björn Rother oder Sandro Plechaty, liefern ab. Wie zuletzt beim 2:0 in Mannheim.

Wir haben jetzt noch fünf Ligaspiele und das Pokalendspiel gegen Oberhausen. Wir freuen uns auf diese Partien. Wenn ich den Zusammenhalt in der Mannschaft sehe, dann geht mir echt das Herz auf Christoph Dabrowski

"Wir sind als Trainerteam mega stolz auf die Truppe. Wir haben die Jungs auf die heiße Endphase der Saison auch noch einmal eingeschworen und klar zu verstehen gegeben, dass jetzt alle persönlichen Befindlichkeiten beiseite zu rücken sind. Dass wir gemeinsam erfolgreich sein wollen und können, wenn jeder an das große Ganze denkt. Die Mannschaft hat das verstanden und sich das alles erarbeitet. Der Schlüssel des Erfolgs liegt darin, dass auch die Jungs, die von der Bank kommen Impulse geben", betont Dabrowski.

Er ergänzt: "Wir haben jetzt noch fünf Ligaspiele und das Pokalendspiel gegen Oberhausen. Wir freuen uns auf diese Partien. Wenn ich den Zusammenhalt in der Mannschaft sehe, dann geht mir echt das Herz auf." Tolle rot-weisse Vorzeichen für die finale Saisonphase